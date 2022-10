BAO Publishing a Lucca Comics & Games 2022: tutte le novità della casa editrice

BAO Publishing sarà immancabilmente a Lucca Comics & Games 2022, con la inedita “cucina del The BAO” per presentare tutte le sue novità.

BAO Publishing torna a Lucca Comics & Games per la dodicesima edizione consecutiva, portando la sua collaudata experience di incontro tra gli autori che rendono speciale il suo catalogo e i lettori dei loro fumetti storie di successo. Dal 28 ottobre al 1 novembre, al Padiglione Napoleone di Lucca Comics & Games, apre la cucina del The BAO, per saziare la fame di fumetti deliziosi degli avventori con ospiti, eventi e anteprime.

La brigata degli chef di redazione BAO offrirà novità e primizie: la nuova edizione di Metamorphosis di Giacomo Bevilacqua, anche in edizione variant realizzata da Zerocalcare; Deep Vacation di Yi Yang anche in edizione variant; Il me che ami nelle tenebre di Skottie Young e Jorge Corona, anche in edizione variant realizzata da Rachele Aragno, Aomanju di Iwaoke Hisae, anche in versione variant.

Ospiti allo stand NAP501: Zerocalcare, Edo Brenes, Giacomo Bevilacqua, Yi Yang, Rachele Aragno, Daniel Cuello, Maicol & Mirco, Bertrand Gatignol, Alice Berti, Giulio Macaione.

Gli orari delle dediche sono consultabili sui social BAO. Non mancano poi gli eventi: “Rachele Aragno dalla Maremma all’America” il 29 ottobre alle ore 10:30 in Sala Tobino (Palazzo Ducale) e “Zerocalcare – 365 giorni di accolli” il 21 ottobre alle ore 14:00 in Auditorium San Francesco. Ingressi fino a esaurimento posti.

