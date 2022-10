The Quarry: DLC con costumi anni ’50 disponibile gratis fino al primo novembre

Supermassive Games ha annunciato che da oggi fino al 1° novembre 2022, sarà possibile riscattare gratuitamente un DLC dedicato a The Quarry. Il nuovo pacchetto include una serie di costumi retrò per i personaggio giocabili ispirati agli anni ’50. Potete trovare i vari pacchetti ai seguenti indirizzi:

Il pacchetto resterà a disposizione gratuitamente ancora per pochi giorni, dopodiché verrà venduto al prezzo di 4,99 euro. The Quarry è l’ultima avventura horror sviluppata da Supermassive Games. Nella nostra recensione abbiamo descritto il gioco come “Un’avventura horror ben strutturata e interessante, con un buon grado di rigiocabilità. Un gioco perfetto se volete affondare la testa in un horror di serie b ma con un gameplay divertente. Le proposte poi per trasformarlo in un film con la modalità cinema apre le porte a tutti quei fruitori che magari sono interessati all’intreccio, ma non al gameplay.”

The Quarry è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.