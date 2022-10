Star Wars: il film di Damon Lindelof sarà ambientato dopo L’Ascesa di Skywalker

Arrivano nuove indiscrezioni sul progetto legato a Star Wars che sarà realizzato da Damon Lindelof. Secondo quanto ha dichiarato il The Hollywood Reporter il lungometraggio sarà ambientato dopo L’Ascesa di Skywalker del 2019.

Inoltre il nuovo progetto su Star Wars, con Lindelof chiamato a fare da sceneggiatore e produttore, vedrà dei personaggi della nuova trilogia presenti, e sarà uno standalone, anche se non sono escluse le possibilità di sviluppare più film dedicati.

Il progetto sarà scritto dallo stesso Lindelof assieme a Justin Britt-Gibson, che ha già lavorato a The Strain ed a The Counterpart. Secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter durante l’ultima Star Wars Celebration si sarebbe tenuta una writing-room con presenti anche Patrick Somerville (The Leftovers), Rayna McClendon (Willow), e Andy Greenwald (Briarpatch). Ricordiamo che ci sarebbero in lavorazione anche altri progetti su Star Wars, che comprenderebbero Taika Waititi e Kevin Feige.

A riguardo si è espresso Matthew Belloni, che ha dichiarato: