MultiVersus si prepara ad accogliere Black Adam e la Modalità Arcade

Con un tweet, Warner Bros Games ha annunciato che l’attesa Modalità Arcade debutterà questa settimana insieme all’arrivo di Black Adam. Il suo ingresso nel roster dei personaggi giocabili era stato anticipato già molto tempo fa dagli stessi sviluppatori come parte della Season 1 del gioco, ma soltanto adesso è giunta la conferma ufficiale.

Extra, Extra: Unexplainable Lightning Surges Jolt Arcades Everywhere! Black Adam and Arcade Mode join #MultiVersus later this week! pic.twitter.com/gW2YGyWbhx — MultiVersus (@multiversus) October 24, 2022

Il tweet non riporta ulteriori informazioni né sulla data di debutto, né sulle abilità che Black Adam potrà sfoggiare in combattimento. Le ipotesi più diffuse rivelano che Black Adam avrà la possibilità di piazzare trappole elettriche per danneggiare gli avversari e volare.

MultiVersus è un nuovo picchiaduro free-to-play in stile Smash Bros basato su scontri a squadre 2 vs 2 con un cast in continua espansione di personaggi iconici e universi leggendari. Il gioco include una varietà di amatissimi eroi e personaggi con cui fare squadra o da sfidare in battaglie epiche, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (supereroi e supercriminali DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones), Tom e Jerry e tanti altri ancora.