Gilet in grado di scaldarsi senza batteria o elettricità

Petit Pli, un’azienda britannica, ha inventato un gilet in grado di riscaldarsi fino a 40°C senza l’uso di energia elettrica o batterie. Il prodotto, chiamato Entropy Vest, funziona grazie a una sostanza chimica che è in grado di scaldarsi velocemente cambiando la propria consistenza.

Questo capo di abbigliamento è pensato per coloro che fanno sport e vogliono scaldarsi nei primi minuti di allenamento, ma si può indossare anche sotto alla camicia o alla felpa quando si va a lavoro. All’interno del gilet sono posti dei tubi che contengono una sostanza in grado di conservare o liberare energia passando dallo stato solido a quello liquido e viceversa.

Il gilet è freddo quando il materiale è liquido. Premendo un pulsante questo cambia consistenza diventando gel che si scalda poco a poco fino a raggiungere i 40°C dopo 45 minuti. Quando poi la temperatura corporea sale grazie al movimento, il gilet comincia a raffreddarsi.

Per ricaricare il gilet basta immergerlo in acqua bollente per far tornare la sostanza allo stato liquido. Anche se può essere riutilizzato all’infinito, dopo un po’ di anni il rendimento può peggiorare leggermente. Il gilet dovrebbe essere lanciato entro la fine di ottobre 2022 e il prezzo dovrebbe essere fissato a 600 euro.