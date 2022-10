Echeveria: ecco come coltivare questa pianta grassa

L’Echeveria è la pianta grassa d’appartamento più diffusa al mondo. Si tratta di una pianta carina, ornamentale e forte. Per tenerla in vita non servono neanche molti sforzi, anzi basta poco. Ecco che serve seguire delle semplici regole.

La pianta fa parte delle succulente ed è un fiore con petali grassocci color salvia. Il suo colore è verde ma può tendere al rossiccio, in alcuni periodi dell’anno può avere dei piccoli fiori a spiga. In piccoli vasi resta piccola e compatta, ma il suo rinvaso lascia maggior spazio alle radici rendendo il suo fusto più alto e legnoso. L’Echeveria non ha bisogno di grandi cure, basta un’innaffiatura sporadica ma costante (ogni due-tre settimane). La postazione ideale è una zona non troppo fredda (non sotto ai 7 gradi) e la luce è l’ideale.

La pianta sopporta anche i raggi diretti del sole, in casa basta tenerla in un luogo illuminato. L’aria fresca giova molto all’Echeveria. Il suo rinvaso va effettuato almeno una volta all’anno, in modo che cresca in dimensione e sia più bella esteticamente. Il rinvaso permette di dare spazio alle radici, in modo da non farle marcire compromettendo la salute della pianta grassa. Tagliando ed eliminando le radici grigie si darà maggior vigore a quelle bianche di aspetto più sano.