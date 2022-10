Apple ha aumentato il prezzo di tutti i suoi servizi in abbonamento

Per il momento si parla esclusivamente del mercato statunitense, ma è quasi certo che i rincari arriveranno presto o tardi anche in Italia.

25—Ott—2022 / 9:18 AM

Apple ha annunciato un ritocco di tutti i prezzi dei suoi principali servizi in abbonamento. Per il momento si parla esclusivamente del mercato statunitense, ma è quasi certo che i rincari arriveranno presto o tardi anche in Italia.

Gli aumenti riguardano Apple Music, Apple TV+ e Apple One, il bundle che include al suo interno tutti i principali servizi di Apple (tra cui TV+ e Music, appunto).

Apple Music passa da 9,99 a 10,99 dollari al mese. Il piano famiglia costa 16,99 dollari (ne costava 14,99), mentre l’annuale viene 109 dollari all’anno, contro i 99 dollari di prima.

Apple TV+ era uno degli abbonamenti VoD più economici in circolazione. Lo sarà un pochino di meno: l’indivudale passa da 4,99 a 6,99 dollari al mese, mentre il piano famiglia ora costa 69 dollari (era 49,99).

Infine, Apple One passa da 14,95 dollari al mese a 16,95 dollari. Famiglia e Premier costano rispettivamente 22,95 e 32,95 dollari al mese (contro i precedenti 18,85 e 29,95 dollari).

Le ragioni degli aumenti spiegate da Apple:

I prezzi degli abbonamenti a Apple Music, Apple TV+ e Apple One aumenteranno a partire da oggi. È dovuto ad un aumento dei costi di licenza, il che significa che artisti e cantanti guadagneranno di più dallo streaming della loro musica. Stiamo anche lavorando continuamente a nuove funzioni pensate per offrire la migliore esperienza d’ascolto al mondo. Il prezzo di lancio di Apple TV+ era molto basso perché abbiamo deciso di presentare inizialmente il servizio offrendo un catalogo di film e serie TV ridotto. Tre anni dopo il catalogo di Apple TV+ ospita un’ampia selezione di contenuti pluripremiati a acclamati dalla critica: serie, lungometraggi, documentari e intrattenimento per bambini e famiglie con alcuni dei narratori più creativi del mondo.

si legge in una nota pubblicata da Apple.