Andor episodio 7, la recensione: una questione personale

Iniziamo la recensione dell’episodio 7 di Andor dicendo che non c’è nessuna pausa qui: Announcement è un episodio brulicante di grandi mosse e oscillazioni più grandi mentre Andor continua costantemente a rivendicare la sua pretesa non solo come la migliore serie di Star Wars finora, ma come una delle migliori storie di Star Wars, in generale.

Sono passate solo poche settimane e avevamo lasciato Cassian che languiva su Ferrix, ma

Tony Gilroy e i suoi sceneggiatori hanno stipato lo sviluppo di un’intera stagione negli ultimi quattro episodi senza che il ritmo sembrasse inorganico.

Arriveremo al riepilogo tra un minuto, ma accidenti, questa è una serie tv accattivante e meravigliosamente costruita, nata da un concetto che molti pensavano fosse al massimo periferico.

Questo dimostra quanto bene Andor abbia gestito la sua vasta gamma di personaggi secondari, perché avrete notato a malapena che non vediamo Cassian fino al minuto 17.

Mentre si riprende dagli sforzi fisici ed emotivi, della rapina della scorsa settimana, è ancora nella mente di Syril, il cui zio finora invisibile lo ha incaricato con un glorificato lavoro in cubicolo misurando la “purezza del carburante”.

È un imbarazzo per Karn, che viene criticato da sua madre, qualunque cosa accada. La scorsa settimana lo ha rimproverato per essersi scomposto; questa settimana è su di lui per aver indossato una camicia su misura. (Come si chiamano i vestiti di Star Wars?) Gli dice con sguardo mesto: “Guardami, non credo in me stesso” con tutta la sincerità tagliente di una minuscola Lucille Bluth. Potrebbe essere il nostro cattivo preferito finora.

Parlando di cattivi, anche Luthen si sta muovendo verso quella colonna. Allude a Cassian come a una “fine libera” e, per di più, Mon Mothma è furioso per la sfacciataggine della sua rapina e per il fatto che fosse completamente all’oscuro della questione.

In risposta alla violazione della sicurezza su Aldhani, l’Impero sta rafforzando la sua presa. Le pene detentive vengono estese in tutta la galassia, le tasse aumentate e in un decreto che avrà sicuramente un impatto sui nativi Aldhani “l’uso di qualsiasi usanza, festa o tradizione locale come copertura per l’attività dei ribelli attiverà la revoca permanente della tolleranza imperiale”. Finora ne abbiamo visti scorci, ma l’Impero sta iniziando ad assomigliare al regime fascista mascherato che sappiamo chi è veramente. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Sentimenti di ribellione

Continuiamo la recensione dell’episodio 7 di Andor dicendo che c’è molto da disfare qui. Il supervisore Meero sospetta, giustamente, che la reazione eccessiva dell’Impero non farà altro che suscitare sentimenti di ribellione. Mon, incredulo all’approccio di Luthen, gli dice “la gente soffrirà”, a cui risponde con calma, “questo è il piano”.

L’abbiamo già visto prima, non solo in Star Wars, purtroppo: il quadro più ampio, il bene superiore. Tutti hanno una scusa quando si tratta di ferire le persone e, premendo il grilletto sulla ribellione che si “annuncia”, Luthen ha messo un timer su Mon per creare una rete sicura.

Abbiamo adorato le scene speculari in cui entrambe le fazioni discutono dei pro e dei contro dell’Impero che intensifica il suo terrore. Star Wars ha tradizionalmente fatto affidamento sulle forze imperiali anche se generalmente sono stati incapaci e presuntuosi, ma qui c’è competenza e consapevolezza che le rendono ancora più pericolose.

Per questo, chiede l’aiuto di un’amica d’infanzia, Tay, al grande evento di suo marito che temeva così tanto un paio di episodi fa. Ha bisogno di attingere alla sua fortuna di famiglia e, per fortuna, Tay è un banchiere di successo. Siamo solo noi o c’era un po’ di flirt in corso tra i due? Fidandosi del suo istinto, dice a Tay apertamente di essere una forza trainante dietro l’insurrezione, e un sorriso ironico gli attraversa il viso solo per un secondo.

Nel frattempo, Cassian torna da Ferrix un aspirante eroe conquistatore, ma il suo ottimismo è di breve durata. Dice a Maarva e B2EMO che stanno partendo per un posto sicuro, fuori dalla portata dell’Impero. Fiona Shaw è brillante poiché accetta il piano di Cassian, ma tutto nei suoi occhi e nella sua voce ci dice una storia diversa: non sta andando da nessuna parte. È vecchia, è stanca e la sua ribellione è nella sua mente.

“Possono costruire tutte le baracche che vogliono. Non mi troveranno mai”, dice risolutamente a Cassian. Si ferma per un altro saluto emotivo con Bix e lascia Ferrix ancora una volta.

È la scelta giusta per Cassian e per la serie tv, ma si spera che avremo di più da Shaw e dall’eccellente Adria Arjona, che finora è stata seriamente sottoutilizzata.

Le lotte interne all’Imperial Security Bureau raggiungono il culmine in Announcement. Blevin sporge denuncia contro Meero per l’accesso ai dati di Morlana senza autorizzazione. Questo si ritorce contro in modo spettacolare poiché il maggiore Partagaz vede questa come un’iniziativa impressionante nelle nuove circostanze e riassegna la sezione Morlana a Meero. “Hai giocato bene, guardati le spalle”, dice a bassa voce Partagaz a Meero mentre se ne va.

Andor non si è risparmiato i suoi commenti sociali ben eseguiti in mezzo all’azione e persino alla roba della “politica di genere sul posto di lavoro”, nonostante stiano servendo il fottuto imperatore Palpatine.

Considerazioni finali

Continuiamo la recensione dell’episodio 7 di Andor dicendo che Announcement è un episodio assolutamente carico e non abbiamo ancora finito di dirvi tutto. Facciamo un salto nel tempo a quando Cassian vive come Keef Girgo su Niamos. Niamos è fondamentalmente Space Boca Raton, completo di turisti anziani che indossano visiere al neon e alcuni strani alieni. Sfortunatamente, anche i luoghi di vacanza sono sotto nuova portata imperiale e Cassian è detenuto da uno “Shoretrooper” troppo zelante, strangolato da un droide KX e messo davanti a un giudice per un’accusa fasulla.

“Erano sei mesi”, riflette tra sé, prima del nuovo cambiamento delle linee guida, e Cassian viene condannato a sei anni di reclusione.

Cassian ha consegnato a mano il messaggio di Luthen all’Impero e ora ne vede le conseguenze. Non abbiamo assolutamente idea in che direzione vada Andor da qui, e non vediamo l’ora di scoprirlo.

Quando diciamo che questo episodio è stato riempito di eventi, lo intendiamo davvero. Abbiamo un altro flashback su quando l’Impero arrivò per la prima volta su Ferrix. Il padre adottivo di Cassian, nel tentativo di calmare i rivoltosi che lanciavano missili contro gli Stormtrooper, è stato impiccato nella piazza della città per i suoi problemi. Cassian prendendo il suo nome nella missione Aldhani ottiene una nuova dimensione straziante.

Sbattete le palpebre e Cinta è ancora su Aldhani e guarda uno Star Destroyer che tuona sopra di loro.

Andor è stato eccellente nell’introdurre lentamente i luoghi più iconici dell’universo di Star Wars, ed è la stessa storia qui. Gli uccelli che volano al suo fianco danno un senso di scala e di minaccia che si perde nei grandi combattimenti spaziali laser.

“Sarò sempre preoccupato per te.” “Questo è solo amore.”

Come sappiamo da Rogue One, Cassian in seguito si allinea con uno spiritoso droide KX che ha disertato per la ribellione. Sicuro di dire che la sua prima esperienza non è positiva. Un momento di apprezzamento per il breve ma regale intertitolo di Andor. La discreta ondata musicale di Nicholas Britell lo rende qualcosa di speciale.

Tutto in Andor riguarda la logistica, i dati e le minuzie, e la posta in gioco per non essere in grado di interpretare quelle informazioni è ridicolmente alta.

In quello che potrebbe essere segretamente il più grande cambiamento nell’episodio, Deedra convince con successo il suo capo all’ISB (Imperial Security Bureau) che i ribelli stanno lanciando uno sforzo coordinato per rubare la tecnologia imperiale. Deedra è davvero brava nel suo lavoro o c’è dell’altro? Poiché Andor è ossessionato dal realismo, ogni singola persona che lavora per la Ribellione ha anche un’altra identità, che sembra allinearsi con l’Impero. Questo potrebbe funzionare nell’altro modo?

Abbiamo già un voltagabbana imperiale sotto forma del tenente Gorn (Sule Rimi), ma che dire di Deedra? È un personaggio che ci viene presentato come uno dei “cattivi”, ma in realtà lavora per i ribelli? C’è un momento in questo episodio, in cui sembra sconvolta dalle nuove misure che l’Impero sta prendendo per reprimere. Il suo assistente, Heert (Jacob James Beswick), fa notare che “non è contenta”. La sua risposta la fa sembrare fedele all’Impero, dicendo che pensa che stiano “giocando direttamente nelle loro mani”. Tecnicamente, questo è accurato. Ed esattamente ciò che Luthen voleva, che l’Impero rispondesse e che la vera guerra stellare iniziasse.

L’episodio si conclude con Cassian che ha lasciato Ferrix ed è in fuga su una specie di pianeta delle feste chiamato Niamos. Lì, ha problemi con gli agenti di bordo e un droide di sicurezza KX che assomiglia proprio a K-2SO di Rogue One. L’episodio si conclude con Cassian che viene imprigionato e probabilmente registrato nel sistema imperiale dove l’ambizioso Syril Karn può finalmente rintracciarlo. Non aspettatevi che l’ex ufficiale pre-morto rimanga a quel lavoro d’ufficio al Bureau of Standards (la costruzione del mondo in questa serie è stellare) per troppo tempo.