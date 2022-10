Square Enix registra il marchio Symbiogenesis: nuovo Parasite Eve in arrivo?

Square Enix ha recentemente registrato il nuovo marchio “Symbiogenesis” presso l’ufficio brevetti in Giappone. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il termine sembrerebbe collegarsi proprio alla storia di Parasite Eve. La simbiogenesi, infatti, viene considerata come la fusione di due organismi separati che portano alla formazione, appunto, di un singolo organismo.

Un processo su cui si basa proprio la storia di Parasite Eve, iniziata con il romanzo omonimo del 1995 di Hideaki Sena e ripresa dall’allora Squaresoft con la serie di videogiochi che esordì nel 1998 sulla prima PlayStation.

Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di Parasite Eve. Qualche anno fa anche il producer Yoshinori Kitase aveva riferito che dopo Final Fantasy 7 Remake, Parasite Eve potrebbe essere il prossimo gioco di Square Enix da rilanciare. Ad ogni, modo ad oggi non ci sono ancora notizie ufficiali in merito ad un ritorno di Parasite Eve, quindi vi consigliamo come sempre di prendere quanto riportato con le dovute cautele in attesa di aggiornamenti da parte di Square Enix.