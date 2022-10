E.T. l’extra-terrestre: una mostra speciale, proiezioni e iniziative per celebrare i 40 anni

È con un grande omaggio che Cineteca Milano festeggia il quarantesimo compleanno di E.T., la creatura con cui Carlo Rambaldi conquistò il Premio Oscar per gli effetti speciali visivi e che portò la meraviglia nel cinema di fantascienza, incantando il nostro immaginario e ridefinendolo per sempre. Era il 1982 quando il capolavoro di Steven Spielberg usciva per la prima volta in sala per diventare uno dei film più amati e famosi di tutti i tempi.

Da parte nostra pensiamo che il senso ultimo di mostrare oggi E.T. non sia solo quello di festeggiare i quarant’anni di un capolavoro, ma veicolare un messaggio di pace e accoglienza in cui la fragilità non è una debolezza ma la consapevolezza della natura più intima del mondo.

commenta Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano.

Sabato 5 novembre alle ore 20.30, E.T. torna sulla Terra e sul grande schermo per inaugurare la quindicesima edizione di Piccolo Grande Cinema alla Cineteca Milano Arlecchino (5-13 nov 2022) con una serata ricca di sorprese. Il festival, grazie a Cineteca Milano e alla collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment -che uscirà a novembre con una nuova edizione da collezione in Blu-ray e in 4K ricca di nuovi contenuti speciali inediti-, ospita una proiezione speciale del film E.T. l’extra-terrestre, accompagnata dal saluto dell’attore Henry Thomas (Elliott, l’amico prediletto del piccolo alieno) e dall’anteprima in esclusiva di un contributo video di Spielberg. Cineteca Milano è lieta di introdurre l’evento in compagnia di Universal Pictures H.E. e Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. In mostra, nel foyer del cinema, la bicicletta Kuwahara, protagonista di una delle scene più iconiche ed emozionanti del film, è a disposizione di tutti i sognatori, piccoli e grandi, per una fuga sulla Luna (e una foto ricordo!).

Si inaugura domenica 6 novembre alla Cineteca Milano MIC Museo Interattivo del Cinema E.T. LA MOSTRA 1982-2022, un’esposizione straordinaria, e unica in Italia, curata da Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. Un viaggio magnetico nell’universo di E.T., disseminato di curiosità e suggestioni, che offre un percorso affascinante tra differenti arti e forme visive. Non una, ma tante storie dell’alieno più tenero mai incontrato da un essere umano. Si potranno ammirare quaranta spettacolari reperti di E.T. (perché gli E.T. sono tanti e diversi!), sapientemente restaurati dall’effettista Leonardo Cruciano e dall’equipe di Baburka; dipinti, gadget d’epoca, maschere, VHS, vinili, locandine e videogame; progetti, disegni e fotografie originali, ripristinati dal laboratorio per la carta di Cineteca in collaborazione con l’Accademia di Brera; numerosi filmati che accompagnano tutto il percorso espositivo, prodotti dalla Nitrato srl. Sarà possibile scattare selfie con E.T., doppiare le sequenze più famose del film, vedere scene inedite.

Un’esperienza unica che racconta la genialità di Carlo Rambaldi e la bellezza di una delle sue creazioni più famose; la potenza di uno dei maggiori successi di Spielberg con otto candidature agli Oscar e quattro statuette conquistate, anche per la migliore colonna sonora originale del maestro John Williams; il fascino indescrivibile di un’archeologia del cinema moderno.

La mostra è inoltre accompagnata da un’ampia retrospettiva – un omaggio di 18 film al cinema di Steven Spielberg musicato da John Williams – e da bellissimi laboratori dedicati a E.T., per il pubblico, le famiglie e le scuole.

Ma non finisce qui, perché durante tutta la durata della mostra, e per celebrare le Feste (da Sant’Ambrogio a Santo Stefano), si terranno eventi imperdibili (ancora da definire) dedicati a questa piccola e meravigliosa creatura spaziale.

All’interno della mostra sarà inoltre possibile acquistare la speciale edizione da collezione di E.T., in uscita il prossimo 24 novembre, per celebrare questo importante anniversario. Con oltre 45 minuti di contenuti bonus inediti, rivivere la storia dell’extraterrestre più amato non è mai stato così speciale.

CONTENUTI SPECIALI NELLE EDIZIONI DA COLLEZIONE BLU-RAYTM E 4K ULTRA HD:

40 ANNI DI E.T. L’EXTRATERRESTRE – Una retrospettiva del film e della sua eredità duratura.

CLASSIC FILM FESTIVAL: UNA SERATA CON STEVEN SPIELBERG – L’acclamato regista riflette sulla sua carriera e sulla realizzazione di E.T. quarant’anni dopo.

I DIARI DI E.T. – Ripercorri l’esperienza giorno per giorno della creazione di E.T. grazie ai contenuti inediti, riprese dietro le quinte girate dal Premio Oscar alla Cinematografia John Troll.

SCENE ELIMINATE

STEVEN SPIELBERG & E.T. – Un’intervista a Steven Spielberg che riflette sul film e parla della sua esperienza con gli attori e del suo punto di vista attuale su E.T.

UNO SGUARDO AL PASSATO – Uno speciale sguardo alla produzione di E.T. con interviste a Steven Spielberg, al cast e a chi è stato strettamente coinvolto nel film.

L’EVOLUZIONE E LA CREAZIONE DI E.T.

LA REUNION DI E.T. – Il cast e la troupe si riuniscono per parlare dell’impatto del film sul pubblico e nella storia.

LA MUSICA DI E.T.: UNA CONVERSAZIONE CON JOHN WILLIAMS – Intervista e girato che si focalizzano sulla lunga collaborazione professionale tra John Williams e Steven Spielberg.

