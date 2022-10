Spider-Man: No Way Home, una featurette dietro le quinte sugli stunt del film

Rilasciata una lunga featurette ufficiale di backstage dedicata alle spettacolari acrobazie viste in Spider-Man: No Way Home.

George Cottle, Stunt Director e regista della seconda unità, Emily Fong, produttrice, e il protagonista di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, ci portano dietro le quinte del blockbuster con una featurette di quasi sette minuti dedicata agli stunt del film e all’enorme lavoro che si nasconde dietro di essi.

Questa la sinossi del film, attualmente disponibile in Home Video, in digital download e compreso nell’abbonamento a Netflix (nella sua versione originale):

Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.

