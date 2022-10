The Conjuring 4 è ufficialmente in sviluppo

Mentre sono da poco iniziate le riprese di The Nun 2, il Conjuing Universe continua ad espandersi con il titolo principale della saga: è stato annunciato ufficialmente lo sviluppo di The Conjuring 4, il quarto capitolo della saga con protagonisti i coniugi Warren.

A scrivere la sceneggiatura di The Conjuring 4 sarà chiamato David Leslie Johnson-McGoldrick, autore che ha già sceneggiato il secondo ed il terzo capitolo della saga. La produzione sarà affidata a James Wan e Peter Safran, che sono stati fino ad ora dietro ad ogni capitolo della serie. Non sono stati rivelati altri dettagli, ma è certo che torneranno anche Patrick Wilson e Vera Farmiga nei rispettivi ruoli dei coniugi Warren.

L’ultimo capitolo della saga di James Wan risale allo scorso anno: The Conjuring – Per ordine del Diavolo. Si tratta non solo del terzo capitolo della saga, ma anche dell’ottavo film di questo universo narrativo, che attualmente comprende anche tre episodi di Annabelle, The Nun – La vocazione del male e La Llorona – Le lacrime del male. Un franchise horror tra i più solidi degli ultimi anni, ispirato a persone realmente esistite e a misteri che hanno tormentato, negli anni, molti appassionati del soprannaturale.