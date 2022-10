The Nun 2: iniziate le riprese in Francia, ecco il primo ciak

James Wan ha annunciato l'inizio delle riprese di The Nun 2, il film sequel dello spin-off di The Conjuring.

Da poco sono iniziate le riprese di The Nun 2, il nuovo lungometraggio spin-off della serie The Conjuring, con lo stesso James Wan che ha postato una foto del primo ciak. In questo film ritornerà l’interprete Bonnie Aarons, che ha vestito i panni della figura demoniaca nel primo adattamento.

Questa è l’immagine.

Qualche mese fa era stata annunciata l’uscita nelle sale cinematografiche di The Nun 2, che verrà distribuito a settembre 2023.

La storia di The Nun 2 è ambientata nel 1956 in Francia, dove un prete viene ucciso dando il via ad una nuova diffusione del male. La suora Irene dovrà combattere con il demone Valak. Lo sviluppo di The Nun 2 sarà, per il momento, l’unico progetto che farà proseguire l’universo di The Conjuring. Ricordiamo che l’anno scorso è stato distribuito il lungometraggio The Conjuring – Per Ordine del Diavolo, il terzo capitolo della saga.

Nel film ci sarà anche Taissa Farmiga, che ha già vestito i panni di Sorella Irene. Storm Reid (The Invisible Man) sarà l’altra protagonista. Michael Chaves, che ha già diretto The Conjuring: The Devil Made Me Do It, lavorerà alla regia del progetto. Akela Cooper (Malignant) curerà la sceneggiatura, a cui lavoreranno anche Ian Goldberg e Richard Naing. Wan farà da produttore esecutivo assieme a Peter Safran, con Gary Dauberman e Michael Clear chiamati anch’essi alla produzione.