Black Adam: gli appassionati vogliono il ritorno di Zack Snyder nel DC Universe

Gli eventi di Black Adam (soprattutto la scena post-credits) hanno portato diversi appassionati a ripensare al passato del DC Cinematic Universe, ed a richiedere subito, a gran voce, il ritorno di uno dei simboli dell’inizio del DCU: stiamo parlando di Zack Snyder.

Su Twitter sono stati in molti ad esprimersi con l’hashtag #BringBackZackSnyder. Gli utenti richiedono che il filmmaker possa completare la sua visione sulla Justice League con un nuovo capitolo in cui, magari, il sogno distopico di Batman, arriverà a concretizzarsi definitivamente.

Raccogliamo qui sotto alcuni tweet di appassionati che hanno fatto ripartire l’hastag su Zack Snyder nel DC Cinematc Universe.

Do you want to #BringBackZackSnyder ? pic.twitter.com/2aZ5TBD4KI

It's time to save DC and #BringBackZackSnyder pic.twitter.com/mK4Q2bHuCV

La visione di Zack Snyder si completerà veramente, secondo alcuni, solo dopo che si concretizzerà lo scontro tra l’azzurrone e Darkseid.

Zack deserves a chance to complete the vision he invested 10 years into! #BringBackZackSnyder pic.twitter.com/S1ZXkpoKSR

Ecco le immagini della visione distopica di Batman, che si sarebbe dovuta concretizzare nel terzo capitolo della trilogia sulla Justice League.

sometimes i sit around and daydream about seeing them together. #BringBackZackSnyder #ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/VNhDsclBhW

Ecco un collage della Justice League al completo, pronta per un nuovo adattamento con Zack Snyder alla regia.

We need this man back in DC. Nothing has been the same since he’s left.

The Age of Heroes must come again! #BringBackZackSnyder @wbd pic.twitter.com/tqFelY5lOL

