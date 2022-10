YouTube Premium aumenta di prezzo? Sì, ma non per tutti gli abbonati e non ovunque

Perfino YouTube Premium costerà di più. L’abbonamento di Google consente di guardare i contenuti di YouTube senza interruzioni pubblicitarie ed offre l’accesso ad un pacchetto di altri perk. Recentemente Google aveva valutato di rendere la riproduzione dei video 4K un’esclusiva degli abbonati, ma alla fine sembra che ci abbia ripensato.

Ad oggi YouTube Premium costa 11,99€ al mese in Italia, ma il prezzo potrebbe aumentare molto presto. Il motivo? YouTube ha già annunciato un aumento del prezzo dell’abbonamento negli Stati Uniti d’America, il suo principale mercato di riferimento.

Per il momento gli aumenti riguardano esclusivamente il piano Famiglia, che consente di dividere la sottoscrizione con un massimo di cinque persone – che devono essere tutte residenti nella stessa casa.

A partire da novembre, l’abbonamento YouTube Premium Famiglia aumenterà di cinque dollari. Negli Stati Uniti i prezzo passerà dunque a 22,99 dollari al mese. In teoria gli aumenti dovrebbero entrare in vigore a partire dal 21 novembre, ma in pratica le cose potrebbero essere un po’ diverse. Ad esempio un redattore di Engadget ha scritto di aver ricevuto un’email che lo avvisava che il costo del suo abbonamento non sarebbe aumentato prima di aprile del 2023, in quanto «membro stimato di lunga data».

Al momento non abbiamo informazioni su un possibile aumento dei prezzi dell’abbonamento anche in Italia. Gli utenti italiani possono dunque tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora.