Tramite un tweet, Obsidian Entertainment ha annunciato che Pentiment è entrato ufficialmente in fase gold. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per essere pubblicato.

The proofs have been approved and we are ready for market! 📀 The journey begins November 15, 2022. Preorder today!https://t.co/3MF9QCKMWrhttps://t.co/q6ugyyGgtR pic.twitter.com/l8sqpZssYr — Obsidian (@Obsidian) October 20, 2022

L’annuncio di Obsidian conferma dunque che il titolo non subirà ritardi e che arriverà nei negozi, come previsto, il 15 novembre 2022. Annunciato durante l’Xbox & Bethesda Showcase con un trailer, Pentiment è il nuovo RPG investigativo di Obsidian. Il protagonista è un abile miniatore che, nell’arco di venticinque anni, si ritrova coinvolto in una serie di omicidi presso l’abbazia di Kiersau. Le scelte compirà avranno un impatto sulla trama ed ogni sua decisione provocherà delle conseguenze durature che lo porteranno al centro di un’oscura cospirazione.

Pentiment sarà disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X|S, con lancio al day one all’interno di Xbox Game Pass.