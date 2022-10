Open336: un edificio in Bicocca che si comporta come un albero

La cementificazione è un fenomeno che contribuisce notevolmente ad aumentare i livelli di inquinanti nell’aria urbana a causa della riduzione degli alberi in favore degli edifici che non sono in grado di depurare l’aria. Alcuni esperti nel settore hanno provato ad applicare il principio della fotosintesi clorofilliana agli edifici in modo da portare benefici alle città. Un esempio di questo tipo di edifici si chiama Open336 e si trova in Bicocca, a Milano.

Open336 è il primo palazzo del capoluogo lombardo ad essere stato pensato come un albero allo scopo do depurare l’aria nella zona in cui è stato costruito. Il progetto è dello studio di architettura Park Associati e l’edificio è stato inaugurato il 28 settembre 2022.

Sfruttando una tecnologia innovativa applicata all’architettura, Open336 riesce a filtrare l’anidride carbonica nell’aria (una quantità 8 volte superiore a quella degli alberi) e restituisce aria pulita più ricca di ossigeno, abbattendo così le emissioni.

L’edificio, di sette piani, ha una colorazione rossastra e una struttura modernamente classica e geometrica. Presenta delle vetrate di colore rossastro-aranciato che si susseguono nella struttura in fibrocemento. Al suo interno verranno collocati diversi spazi lavorativi e contribuirà a rendere la zona particolarmente vivibile e sostenibile.