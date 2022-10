Lasciami Entrare: da oggi su Paramount+, ecco il trailer e le foto ufficiali

Paramount+ presenta in esclusiva la nuova serie thriller Lasciami entrare, disponibile sul nuovo servizio di streaming di Paramount in Italia a partire da oggi 21 ottobre.

Lasciami Entrare (titolo originale: Let the right one in) è una serie in 10 episodi dei Tomorrow Studios (Snowpiercer) diretta dal candidato all’Oscar Demián Bichir (A Better Life), e interpretata dalla vincitrice del Tony Anika Noni Rose (Dreamgirls, Power), oltre a Grace Gummer (Mr. Robot), Madison Taylor Baez (Selena: The Series), Kevin Carroll (Snowfall), Ian Foreman (Merry Wish-Mas), Jacob Buster (Colony) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).

Ispirata al romanzo e al film originale svedese di successo, la serie è incentrata su Mark (Bichir) e sua figlia Eleanor (Baez), la cui vita è cambiata 10 anni prima quando è stata trasformata in un vampiro. Rinchiusa all’età di 12 anni, forse per sempre, Eleanor vive una vita segregata, potendo uscire solo di notte, mentre il padre fa del suo meglio per fornirle il sangue umano di cui ha bisogno per rimanere in vita. Con questi ingredienti emotivamente carichi e terrificanti come punto di partenza, Lasciami Entrare stravolgerà le aspettative del genere, rivolgendo una lente naturalistica sulla fragilità, la forza e la compassione umana.

Lasciami Entrare è prodotta dal pluripremiato drammaturgo, scrittore e produttore Andrew Hinderaker (Away, Penny Dreadful) che funge anche da showrunner. Seith Mann (Homeland, #FreeRayshawn, Raising Dion) è anche produttore esecutivo e ha diretto l’episodio pilota e diversi episodi. Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi per Tomorrow Studios (una partnership di ITV Studios). Alissa Bachner è co-produttrice esecutiva e Bichir è produttore della serie.

Leggi anche: