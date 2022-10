iPhone 14 Plus è un clamoroso flop, Apple ordina di ridurre la produzione del 90%

Apple avrebbe ordinato ai fornitori di ridurre la produzione del nuovo iPhone 14 Plus del 90%. È uscito da meno di due settimane e non ha precedenti nella storia.

Come era stato anticipato negli scorsi giorni da alcuni rumor, Apple ha ordinato di sospendere la produzione degli iPhone 14 Plus, il nuovo modello presentato per la prima volta solamente il mese scorso. Il telefono riprende le dimensioni del Pro Max, offrendo però una scheda tecnica da ‘top di gamma essenziale’ e dunque identica a quella dell’iPhone 14.

Le vendite del nuovo iPhone 14 Plus stanno andando parecchio male, forse addirittura peggio di quelle dell’iPhone 13 Mini, altro modello di scarso successo, tant’è che proprio quest’anno è stato mandato in pensione e sostituito dal nuovo Plus. Eppure la maledizione del ‘quarto incomodo’ sembra destinata a non dover finire.

Proprio come il Mini, anche il nuovo modello Plus non ha incontrato i gusti dei consumatori. Eh sì che negli Stati Uniti il modello Pro Max è da anni l’iPhone più venduto in assoluto. Possibile che non esista una domanda per un iPhone di taglia forte più economico?

Apple avrebbe ordinato di tagliare la produzione del nuovo iPhone 14 Plus del 90%

Secondo Economic Daily News, a solamente due settimane dalla messa in vendita, Apple avrebbe ordinato di tagliare la produzione del nuovo iPhone 14 Plus del 90%. Si tratterebbe della riduzione di ordini più grande della storia di Apple. Non era mai successo prima che la produzione di un prodotto appena uscito venisse stroncata sul nascere.

Le conseguenze di questa decisione non sono ancora chiare. Sappiamo che Apple programma di rinnovare la linea Plus anche nel 2023. Del resto, nonostante le scarse vendite anche la linea Mini era sopravvissuta per due anni prima del pensionamento.

Non ci stupirebbe se, nel tentativo di ottimizzare la sua strategia ed evitare l’ennesimo buco nell’acqua, in futuro Apple decidesse di limitarsi a vendere esclusivamente tre diversi modelli di iPhone top di gamma.