Halloween Ends: una petizione chiede che il film venga girato di nuovo

Halloween Ends non sarà la fine? Diversi appassionati della saga di Michael Myers chiedono che l’ultimo capitolo della nuova trilogia venga di nuovo girato. L’impronta abbastanza diversa rispetto al canone classico della saga non ha convinto alcuni fan, che vorrebbero un film più fedele ai precedenti capitoli.

La petizione su Change.org è vicina alle diecimila firme, e questo è quanto è stato richiesto dagli appassionati che l’hanno lanciata:

Halloween Ends non è il film che i fan volevano. Si può considerare come una storia d’origini, la storia di Corey! Vogliamo un film che abbia il valore che merita la saga di Halloween. La adoriamo e questo film ci ha lasciati con un senso di tristezza e disappunto, siamo infuriati. Per favore dateci un film che rispecchi veramente la saga. Qualcosa sul vero re dello slasher, Michael Myers. Halloween Ends ci ha fatto vedere un Michael Myers debole, che aveva bisogno della sua maschera per sopravvivere! Questo non è il personaggio che vogliamo, il nostro è un killer forte, e che non si può fermare. Vi preghiamo, correggete questo errore!