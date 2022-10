Fall – Stephen King elogia il film: “Avrei voluto scriverlo io”

Sembra che il film Fall abbia trovato uno speciale estimatore: stiamo parlando di Stephen King, che dopo aver guardato il lungometraggio di Lionsgate ha voluto elogiarlo pubblicamente attraverso Twitter, dichiarando, addirittura, che avrebbe voluto scrivere una storia del genere.

Ecco le parole del re dell’orrore:

Un film duro, e veramente, veramente spaventoso. Mi ricorda un po’ Duel. Avrei voluto scriverlo io. Se soffrite di acrofobia non guardatelo.

Particolare è il paragone con Duel, considerando che si tratta del lungometraggio di Steven Spielberg in cui un uomo si ritrova ad essere continuamente seguito durante il suo percorso stradale da un minaccioso camion. Lo stesso Stephen King ha scritto fino ad ora storie di sopravvivenza in situazioni estreme, come ad esempio Il Gioco di Gerald, che è stato portato sullo schermo per Netflix. E poi La Bambina che Amava Tom Gordon, in cui una ragazzina si ritrova da sola in un bosco a dover sopravvivere senza nessun adulto ad aiutarla, se non la radio che racconta le partite di baseball del suo idolo, Tom Gordon.

Per quanto riguarda il riferimento all’acrofobia consisterebbe nella paura per gli spazi che affacciano sul vuoto, ed in effetti Fall è uno di quei film capaci di suscitare emozioni forti, così come sottolineato anche dalla locandina.

Proprio le stesse interpreti del lungometraggio hanno parlato a Lega Nerd delle sensazioni che ha provocato loro lavorare ad un progetto del genere. La protagonista Virginia Gardner ha dichiarato che si tratta di un film “che funziona al cinema, su un grande schermo, stando in mezzo ad altri spettatori”. Lo stesso regista Scott Man ha parlato dell’importanza di creare un’esperienza, capace di “provocare la paura di cadere […] voglio che la gente abbia le palpitazioni”. Infine, Grace Caroline Currey, ha detto:

Lì sopra è tutto così vasto, davanti ai tuoi occhi, penso che il pubblico proverà le mie stesse emozioni. La grandezza è immersiva. Se volete essere terrorizzati ed uscire dalla vostra zona di conforto, dovete guardare questo film.

Qui sotto trovate il video della nostra intervista esclusiva.

Il prossimo 27 ottobre uscirà il film Fall di Scott Mann. Il lungometraggio vede nel cast Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding e Jeffrey Dean Morgan. Ecco la sinossi:

Dopo la morte di Dan durante un’arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky (Grace Caroline Currey) e l’amica Hunter (Virginia Gardner) decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c’è solo il deserto e non c’è modo di chiamare i soccorsi. L’unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro.