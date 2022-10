Return to Silent Hill sarà il nuovo film live action tratto dalla saga videoludica

La serata odierna ha portato numerose novità per l’universo narrativo di Silent Hill, saga horror di punta di Konami decisamente trascurata negli ultimi anni ma che ora si prepara a un rilancio in grande stile tra videogiochi, esperienze interattive e, anche, un nuovo lungometraggio cinematografico, dal titolo Return to Silent Hill.

A introdurlo è stato l’Assistant Producer Rui Naito, che ha svelato il progetto rivelando che a dirigere la pellicola sarà Christophe Gans, già regista del film del 2006 con protagonisti Radha Mitchell e Sean Bean.

Il produttore Victor Hadida e il regista hanno poi commentato sia l’exploit precedente che il nuovo progetto, mostrando alcune immagini tratte dagli storyboard della nuova pellicola, intervallati da immagini prese dalle precedenti incarnazioni cinematografiche. Potete vedere la parte dell’evento relativa al film nel seguente video (abbiamo già selezionato per voi il momento di inizio del segmento):

Non sono ancora stati svelati dettagli sulla trama e gli storyboard non presentano scene riconoscibili rispetto a quelle dei videogiochi, ma tra gli spezzoni degli stessi che inframezzavano il video e il fatto che i primi due film non ne avevano ripreso la macrotrama, verrebbe da pensare che si tratti di un’opera originale che prende ispirazione dal secondo capitolo videoludico.

Le riprese e il casting sono ancora in fase di finalizzazione, ma Gans spera di fare uscire il film già nel 2023.

Leggi anche: