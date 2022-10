Pane: come capire qual è il più salutare?

Ecco cinque consigli per scegliere al meglio il tipo di pane più salutare. Come capire se esiste un pane migliore degli altri, se è quello integrale e se giova alla

Solo nel 2021 sono state vendute un milione e 400mila tonnellate di pane. Si parla del pane acquistato dagli italiani: un alimento amato, ma che spesso viene additato come il responsabile dell’aumento di peso. Il pane si può tranquillamente usare in una dieta sana ed equilibrata, includendo anche lo scopo di perdere peso. Ecco come capire se esiste un pane migliore degli altri. Di seguito cinque consigli per fare la scelta più giusta per te.

Meglio non preferire il pane confezionato a lunga conservazione. Dentro ci sono conservanti come l’alcol etilico. Quindi perché scegliere un pane con conservanti invece di optare per un prodotto più sano e fragrante? Il pane integrale è ideale perché è ricco di fibre. Esistono anche la segale e l’avena che hanno proprietà diverse rispetto al frumento tradizionale.

Insomma, il consiglio è preferire un pane con farine ricche di fibre. Il pane bianco, infatti, è quello che ha un indice glicemico maggiore rispetto a quello con tante fibre. Se cerchi un pane che diminuisca gli zuccheri nel sangue, meglio il pane ricco di fibre. Se invece soffri di colite ulcerosa, meglio non consumare un eccesso di fibre.

Preferibile quindi alternare diversi tipi di pane, mangiandone anche altri rispetto a quello fatto di frumento classico. Se vuoi mangiare sano, mangia in modo vario! Il pane fatto con il lievito di birra può dare difficoltà digestive. Così è consigliabile cambiare tipo e prendere quello a lievitazione naturale.

Ultimo suggerimento è mangiare pane scondito, visto che noci, olio e olive sono tutti ingredienti che aumentano il carico del pane. Apportano carboidrati maggiori rispetto al pane classico, fra cui i grassi. Meglio quindi mangiare pane scondito o equilibrare i pasti con il consumo di pane, considerando la natura di tali ingredienti.