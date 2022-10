OnePlus 11: la scheda tecnica sarà questa? Piccoli passi in avanti rispetto al 10 Pro

Emergono sempre più informazioni sul prossimo flagship di OnePlus, che come abbiamo visto ieri potrebbe chiamarsi semplicemente 'OnePlus 11', senza 'Pro'.

Emergono sempre più informazioni sul prossimo flagship di OnePlus, che come abbiamo visto ieri potrebbe chiamarsi semplicemente ‘OnePlus 11‘, senza ‘Pro’ o altre nomenclature. Digital Chat Station ha messo in ordine tutti i rumor usciti in queste ore, formulando quella che potrebbe essere la scheda tecnica del prossimo top di gamma.

Secondo il leaker, il OnePlus 11 dovrebbe utilizzare un display LTPO da 6,7 pollici curvo; risoluzione da ben 3.216×1.440 e refresh rate da 120Hz, in linea con gli attuali standard del segmento high-end. Come era lecito aspettarsi, sotto la scocca troverà posto il nuovo (e ancora inedito) Snapdragon 8 Gen 2 della Qualcomm, cioè quello che sarà il chipset di riferimento degli smartphone Android per almeno tutta la prima metà del 2023. Troviamo poi 16GB di RAM e un minimo di 256GB di spazio d’archiviazione.

Interessante anche il comparto batteria/ricarica, con un’unità da 5.000mAh e supporto alla ricarica rapida da 100W (sul 10 Pro era da 80W). Fin dal lancio il OnePlus 11 sarà disponibile con OxygenOS 13 basato su Android 13.

Lato fotocamere, troviamo una principale da 50MP affiancata da ltra grandangolare da 48MP e la tele (x2) da 32MP. Salvo sorprese, verrà confermata la collaborazione tra OnePlus e Hasselblad. Quanto alla sefle cam, sarà una fotocamera a foto da 32MP.