Niente di nuovo sul fronte occidentale: trailer inedito del film di Edward Berger

Il 28 ottobre arriverà su Netflix Niente di nuovo sul fronte occidentale, il film tratto dal celebre bestseller omonimo di Erich Maria Remarque che già vide una prima trasposizione cinematografica nel 1979: ecco un trailer inedito della nuova pellicola, in versione originale e in quella italiana.

Sinossi:

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l’avvincente storia di un giovane soldato tedesco in prima linea a ovest durante la Grande guerra. Paul e i suoi commilitoni vivono sulla propria pelle come l’euforia iniziale per il conflitto si trasforma in disperazione e paura mentre in trincea combattono per la propria vita e tra di loro.

