Nanocristalli ‘mutanti’ per sensori e robot soffici

Sono stati realizzati dei nanocristalli ‘mutanti’ che, grazie al DNA, possono ricordarsi la loro forma originaria e cambiarla sulla base di condizioni ambientali. Questo gli permette di tornare al loro stato iniziale dopo una rottura o una deformazione.

La realizzazione di questi cristalli è dovuta a un gruppo di ricercatori dell’Università statunitense Northwestern. Lo studio è stato pubblicato su Nature. Questa nuova tecnologia apre ad applicazione in robot soffici che possono essere in grado di modificare la propria forma, in sensori per composti chimici e biologici e interruttori e materiali di nuova generazione in grado di sopportare grandi danni.

Chad Mirkin e il suo gruppo di ricerca hanno modificato dei cristalli colloidali, formati da gruppi ordinati di nanoparticelle, inserendo alcune brevi sequenze di DNA che fanno da collante tra i diversi gruppi. Questo permette ai cristalli di ricordarsi la loro forma originaria: togliendo acqua venivano rotti i legami nelle molecole di DNA che venivano ripristinati in pochi secondo in seguito a idratazione.