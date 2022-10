Splatoon 3 è il gioco più venduto del 2022 in Giappone. Lo dimostra un report finanziario che svela che il terzo capitolo della serie ha venduto solo nel territorio nipponico più di 4 milioni di copie, considerando sia il formato fisico che digitale. Ciò significa che in un solo mese Splatoon 3 ha sbaragliato completamente la concorrenza, raggiungendo un risultato di vendite assolutamente impressionante.

The Japan Monthly Report for September is out, and for once its not very late.

Splatoon 3 was the best selling game of the month and also became the best selling game of the year so far, retail + digital it sold some 4m on the month. pic.twitter.com/HL8tiPkL1q

