Matt Reeves a lavoro su film dedicati ai cattivi di Batman

Il The Hollywood Reporter ha svelato diverse notizie molto interessanti per quanto riguarda il fronte DC Films. Oltre alla news che riguarderebbe lo sviluppo di un nuovo lungometraggio su Superman con Henry Cavill protagonista, si è parlato anche di altri progetti che vedrebbero coinvolti Matt Reeves e James Gunn. In particolare, per quanto riguarda Matt Reeves, si sta parlando di film sui cattivi di Batman.

Oltre a lavorare su The Batman 2 e su due serie TV spin-off (una su Pinguino e l’alta sull’Arkham Asylum), Matt Reeves sarebbe intenzionato a fare delle produzioni con al centro personaggi come lo Spaventapasseri, il professore Pyg e Clayface. L’intenzione sarebbe quella di realizzare dei lungometraggi oscuri e capaci di spingersi sempre più in là a livello di audacia visiva e narrativa.

Mentre James Gunn sarebbe al lavoro con il produttore Peter Safran su un film dall’impronta mystery. Ricordiamo che Safran ha già lavorato su due lungometraggio di Shazam ed anche sulle produzioni di Aquaman.

Secondo quanto rivelato da alcuni insider, la DC starebbe per rimettersi in carreggiata, avendo scelto gli uomini ed i progetti a cui affidarsi per ripartire con i nuovi cinecomics.