Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nuovo video di gameplay con i primi 17 minuti di gioco

Mario + Rabbids: Sparks of Hope torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che svela i primi 17 minuti della campagna. Vediamo il filmato.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay, pubblicato da IGN. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra i primi 17 minuti della campagna del gioco che ci permettono di dare uno sguardo più approfondito al seguito dell’ottimo Kingdom Battle a ormai pochi giorni dall’uscita.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope è il sequel dell’acclamato strategico a turni sviluppato da Ubisoft Milano. Insieme a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e tantissimi altri partiremo alla volta di un’avventura galattica per sconfiggere un’entità malvagia e salvare gli Spark.

Nella nostra recensione di Mario+Rabbids: Sparks of Hope, abbiamo sottolineato che “Se avete amato il primo capitolo, Mario + Rabbids Sparks of Hope potrebbe darvi gioie e dolori, ma date una possibilità al nuovo gameplay e non ve ne pentirete: un’esplosione di creatività che vale da sola il prezzo del gioco, anche perchè tutti gli altri aspetti non si confermano al livello del predecessore.”

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.