Lucca Comics & Games 2022 – Ci saranno Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering

Al Lucca Comics & Games 2022 saranno presenti, grazie a Wizards of the Coast, due stand di Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering.

Wizards of the Coast è lieta di annunciare la propria presenza nella prestigiosa cornice del Lucca Comics & Games 2022 con due stand dedicati ai propri brand più importanti, Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering, entrambi situati nel Padiglione Carducci.

Dungeons & Dragons

Durante le giornate in cui si terrà la kermesse toscana, i due stand di Wizards of the Coast saranno il centro focale di tutta una serie di attività rivolte ai giocatori e agli appassionati di tutte le età, dei prodotti che hanno fatto la storia del gioco di ruolo e dei giochi di carte collezionabili. Non mancheranno, inoltre, ospiti ed eventi a sorpresa, motivo per cui è altamente sconsigliato allontanarsi troppo dagli stand, per non rischiare di perderli!

Non perdere l’occasione di visitare lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons! Qui potrai vivere in prima persona l’universo fantasy del gioco di ruolo più bello e famoso al mondo, che tu sia un navigato veterano che porta i segni di innumerevoli campagne, un giocatore che muove i primi passi in questo vasto e divertente mondo, o semplicemente che tu sia incuriosito da D&D e dal fenomeno di cultura pop che esso rappresenta e non abbia mai giocato prima.

Infatti, presso lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons, potrai vivere l’emozione di provare l’esperienza di gioco di D&D, partecipando a brevi sessioni d’avventura pensate proprio per far conoscere ai nuovi giocatori il gioco di ruolo più bello del mondo, attraverso Draghi dell’Isola delle Tempeste il nuovo Set Introduttivo di D&D.

Presso lo stand, inoltre, saranno presenti per tutta la durata della manifestazione i D20 Nation, gruppo di creator appassionati di gioco di ruolo e vere e proprie personalità di spicco nel panorama italiano di D&D, sempre pronti e a disposizione per scambiare quattro chiacchiere e giocare con i fans. In aggiunta, durante i giorni della fiera, sempre presso lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons, i D20 Nation condurranno anche un quiz su D&D a cui non potrai che partecipare, se vorrai fare sfoggio di tutta la tua conoscenza del fantastico multiverso di D&D.

E se siete amanti di Dungeons & Dragons fin dai suoi albori, non potrete non passare allo stand per venire a conoscere e scambiare quattro chiacchiere con Andrea Rossi, il “Master of Masters”, grandissimo esperto della vecchia scuola del GdR e del BECMI, le edizioni classiche di D&D, che hanno fatto la storia!

Lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons, inoltre, sarà punto di partenza e di arrivo di un’avvincente caccia al tesoro, che ti sfiderà a compiere alcune ardimentose missioni per le strade della fiera, nei luoghi legati a D&D. Infine, presso l’area shop dello stand, potrai muovere il primo passo in questo affascinante mondo, acquistando il D&D Set Introduttivo Draghi dell’Isola delle Tempeste, oppure estendere la tua già profonda esperienza del gioco grazie a tutti i prodotti D&D disponibili all’acquisto.

Ma non è tutto! Durante i giorni della fiera, altre sorprese e ospiti inattesi animeranno lo stand, in un clima di festa e a celebrazione del gioco di ruolo più bello del mondo!

Magic: The Gathering

Hai sempre sognato di immergerti in un multiverso fatto di maghi leggendari, viaggiatori planari e potenti magie? Bene, lo stand ufficiale di Magic: The Gathering (MTG) è quello che fa per te! Qui potrai sperimentare l’emozione di avventurarti nel primo e più famoso gioco di carte collezionabili al mondo, sia che tu abbia già calcato le terre di Dominaria e di tutti gli altri piani di Magic, sia che tu voglia metterti alla prova in avvincenti sfide all’ultimo incantesimo, sia che tu non abbia mai giocato prima e voglia scoprire di più su questo affascinante gioco di carte collezionabili.

Per i nuovi giocatori e per chiunque voglia avvicinarsi a questo hobby che accomuna milioni di persone in tutto il mondo, presso lo stand ufficiale di Magic: The Gathering sarà infatti possibile provare il gioco in sessioni dimostrative e di casual play. In questo modo, potrai apprendere le basi del gioco mentre ti diverti e scoprire quanto sia facile ed entusiasmanti farsi catturare dalle mistiche atmosfere di Magic.

Inoltre, sabato 29 e domenica 30 ottobre, nel pomeriggio, presso lo stand ufficiale di Magic: The Gathering sarà presente il celebre creator Sabaku no Maiku, pronto a scambiare quattro chiacchiere con gli appassionati di Magic. Ma non sarà di certo l’unico a presenziare allo stand! Durante tutto il periodo della fiera, infatti, presso lo stand potrai fare la conoscenza di tutta una serie di personaggi che supportano costantemente la community italiana di MTG, tra cui la simpaticissima CaffeineLily.

Presso lo stand ufficiale di Magic: The Gathering potrai anche scoprire tutti i segreti de La Guerra dei Fratelli, il prossimo entusiasmante set di Magic in uscita a novembre, che porterà avanti l’arco narrativo iniziato con Dominiaria Unita e che riporta Magic: The Gathering alle proprie origini, in occasione della celebrazione del 30° anniversario del gioco. E proprio direttamente dal Magic 30 di Las Vegas arriveranno tutta una serie di contenuti speciali su La Guerra dei Fratelli, come card preview in esclusiva assoluta, trailer e rivelazioni eccezionali. Una cosa è certa fin da ora, però: l’epica e celebre lotta tra i fratelli Urza e Mishra, una pietra miliare nella lore di Magic, non è mai stata così robotica!

Lo stand ufficiale di Magic: The Gathering, inoltre, sarà punto di partenza e di arrivo di un’avvincente caccia al tesoro, che ti sfiderà a compiere alcune missioni pregne di magia per le strade della fiera, nei luoghi legati a Magic: The Gathering. E se ti annoveri tra i giocatori più esperti e competitivi di Magic, ti farà piacere sapere che il 30 novembre lo stand ospiterà una delle tappe ufficiali del Legacy European Tour, valida per le qualificazioni alle finali di Napoli a marzo!

Infine, presso l’area shop dello stand, potrai muovere il primo passo in questo affascinante mondo acquistando il tuo primo mazzo Commander o sperimentando con i tuoi amici la formula di gioco Draft, in cui con solo tre booster di carte a testa sarà possibile dare vita a un’entusiasmante sfida di magia! Se invece sei un veterano di Magic: The Gathering, non perdere l’occasione di arricchire la tua collezione grazie a tutti i prodotti Magic disponibili all’acquisto.

Ma non è tutto! Durante i giorni della fiera, altre sorprese e ospiti inattesi animeranno lo stand, in un clima di festa e a celebrazione del trentesimo compleanno del primo e più famoso gioco di carte collezionabili al mondo!