iPad di 10a generazione ufficiale: display a tutto schermo da 10,9 pollici e un nuovo look coloratissimo

Apple ha presentato il nuovo iPad da 10,9 pollici. Il modello entry-level, che ora monta un display Liquid Retina e un chipset leggermente più potente. Non bastasse, il tablet ora si presenta in un’accattivante nuova veste coloratissima.

Come anticipato da numerosi rumor, Apple oggi ha rinnovato la sua line-up dedicata ai tablet. L’iPad base si è rifatto il look ed è più grintoso che mai. L’iPad di decima generazione è disponibile in quattro nuovi colori: blu, rosa, argento e giallo.

Il display è un Liquid Retina da 10,9 pollici, mentre il cuore del tablet è il ‘vecchio’ chip A14 Bionic di Apple. Le tagli di storage spaziano dai classici 64GB ai 256GB e ovviamente il tablet è proposto ancora una volta in due versioni: con WiFi oppure con WiFi + 5G.

Finalmente anche l’iPad ‘base’ ha una porta USB-C e non manca nemmeno il supporto al WiFi 6 (per una connessione veloce e affidabile) e alla connettività 5G. Insomma, una bella boccata di aria fresca rispetto alla scheda tecnica ormai datata della nona generazione.

Come sempre, l’iPad rimane il tablet più accessibile nel catalogo di Apple. In Italia si parte da 589€, mentre per il modello con 5G bisogna partire da 789€. È disponibile fin da subito per il preordine, lo trovate nello store ufficiale di Apple.