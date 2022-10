Eye Yoga: ecco i benefici

Nell’Eye Yoga ci sono combinazioni di movimenti per potenziare i muscoli degli occhi. Un modo per rilassarsi e riposarsi dopo troppe ore al pc o davanti alla tv.

Occhi rossi che bruciano, sono stanchi e secchi. Spesso ci è capitato di avere questi sintomi agli occhi dopo troppe ore passate davanti al pc. Alcune soluzioni che portano sollievo possono essere lacrime artificiali, occhiali da vita, migliorare la qualità dell’aria indoor. Se tali accorgimenti non bastano, allora devi provare lo Eye Yoga. Si tratta di una tecnica di rilassamento per alleviare gli occhi stanchi e altri disturbi della vista.

La tecnica equivale in una combinazione di movimenti per gli occhi a sinistra, a destra, in alto e in basso. Un modo per rafforzare i muscoli e far rilassare gli occhi in associazione con momenti di concentrazione. Oltre a far riposare l’occhio dopo troppe ore al pc, al cellulare o alla tv, riesce anche a migliorare la risposta del cervello. Il modo in cui esso interpreta quello che gli occhi vedono. Lo Eye Yoga dona subito calma e allontana lo stress. Ecco alcuni essenziali esercizi.

Eye Rolling: previene o allieva gli occhi stanchi. Prova a guardare il soffitto con concentrazione. Poi ruotare entrambi gli occhi in modo da guardare totalmente a destra. Dopo guarda in alto e poi totalmente a sinistra e infine riporta lo sguardo al soffitto. Successivamente guarda di fronte a te e respira profondamente. Ripetere l’esercizio più volte prima di cambiare direzione e rifare l’esercizio in senso antiorario.

Eye Palming: ha lo scopo di calmare e mantenere la concentrazione. Strofinare le mani per riscaldarle e poi appoggiarne i palmi sugli occhi. Dopo mettere i polpastrelli sulla fronte, senza che i palmi siano a contatto con gli occhi. Inspirare lentamente e liberare la mente da tutto. Gli occhi non sono chiusi, ma fissano i palmi delle mani. Mantieni tale posizione per un minuto con una lenta espirazione.