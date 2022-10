Enea lancia il progetto per lo sviluppo dell’agroalimentare

L’eccellenza scientifica italiana si mette in gioco ora nel settore della sicurezza alimentare. Con il progetto Metrofood-It si punta a creare una piattaforma di servizi per controllare qualità, autenticità e rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti, dando origine a un’interfaccia tra innovazioni industriali e ricerca, sviluppando dei sistemi agroalimentari innovativi e sostenibili.

Il progetto coordinato da Enea è stato finanziato con 17,8 milioni di euro provenienti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e vede la partecipazione delle Università di Bari, Federico II di Napoli, Molise, Parma, Sapienza di Roma e Siena e dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.

Enea metterà a disposizione diverse infrastrutture e laboratori divisi in cinque centri di ricerca, dei unità operative e un mix di tecnologie in grado di fornire servizi e sviluppare un open data utile a ricercatori, agenzie di ispezione e controllo e cittadini per incrementare qualità sicurezza, tracciabilità ed economia circolare.