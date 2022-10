Depressione grave: esiste un nuovo farmaco

Un farmaco innovativo per la depressione sembra essere più valido di quelli attuali, vista la sua veloce efficacia già dalle prime assunzioni. In pratica, risparmia ai malati settimane decisive nel monitorare i sintomi depressivi, in particolar modo nella forma più resistente della patologia. Tutto grazie a una molecola dal nome di ketamina che potrebbe essere una svolta nel trattamento della depressione. La Società Italiana di Psichiatria ha dedicato uno studio specifico al nuovo farmaco.

Coinvolti ben 22 centri in tutta Italia con l’osservazione di 116 pazienti totali. Questi hanno ricevuto il farmaco innovativo in forma di spray nasale. Più del 64% ha avuto un miglioramento netto e di questi il 40% ha registrato una completa eliminazione della malattia.

Può risolvere casi molto gravi di depressione di molti malati che non rispondono alla cura e con alle spalle tentativi di suicidio. La nuova molecola anticipa di quindici giorni l’efficacia delle terapie tradizionali che impiegano più settimane prima di dare risultati. Si tratta di un farmaco di fascia H territoriale ad uso ospedaliero, cioè utilizzato solo negli ambulatori territoriali dei Dipartimenti di Salute Mentale, da impiegare sotto stretto controllo medico e riservato alle sole forme di depressione resistente al trattamento e a rischio di suicidio.

esperti dello studio