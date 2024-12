Un declino delle capacità motorie è un segno distintivo del morbo di Parkinson, che assume regolarmente la forma di lentezza, rigidità e tremori. Tuttavia, la condizione colpisce comunemente anche altre funzioni neurologiche, influenzando l’umore e causando un declino della cognizione. Un farmaco che blocca un recettore chiave legato alla pressione sanguigna ha dimostrato di essere promettente nel recupero della memoria in modelli di demenza vascolare, ispirando i ricercatori dell’Università dell’Arizona a testare il trattamento su topi con sintomi simili al Parkinson.

Chiamato PNA5, il peptide corto è una scelta interessante di farmaco data la sua affinità per il suo bersaglio e la capacità di essere scomposto in modo sicuro nel corpo. I ricercatori hanno analizzato i ricordi e i campioni di tessuto dei topi per determinare se i cambiamenti potessero essere attribuiti al farmaco. “Con il PNA5, stiamo prendendo di mira i sintomi cognitivi ma, in particolare, stiamo cercando di prevenire ulteriori degenerazioni“, afferma la neurobiologa Kelsey Bernard. “Seguendo la strada protettiva, possiamo sperare di prevenire il declino cognitivo dal continuare“.

I ricercatori hanno scoperto il farmaco per i malati di Parkinson

Il trattamento nei topi è stato sufficiente per migliorare la memoria di riconoscimento e la memoria di lavoro spaziale, hanno scoperto i ricercatori. Anche la perdita di cellule cerebrali nell’ippocampo è stata rallentata quando è stato introdotto il PNA5. Calmando le cellule della microglia fino a uno stato più normale, si pensa che il PNA5 possa ridurre l’infiammazione nel cervello e fermare parte del caos causato dal sistema di difesa fuori controllo del corpo.

“Normalmente, le microglia cercano cose come virus o lesioni e secernono sostanze che bloccano il danno“, afferma Bernard. “Nella malattia di Parkinson, quando sono costantemente attivate, le microglia possono propagare ulteriori danni al tessuto circostante. Questo è ciò che vediamo nel cervello del Parkinson, in particolare nelle regioni associate al declino cognitivo“.

Il PNA5 viene prodotto in laboratorio basandosi sull’ormone vasocostrittore angiotensina e i ricercatori hanno già fatto progressi nel farlo penetrare nel cervello e durare più a lungo. Sebbene questi siano risultati promettenti, la sicurezza e l’efficacia del farmaco devono essere dimostrate negli esseri umani. C’è ancora molto lavoro da fare per capire come il PNA5 influisce sulle cellule del nostro cervello.