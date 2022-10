Razer Edge: ufficiale la prima console per il cloud gaming con chipset Snapdragon G3x Gen 1

Razer Edge è un handled per il gaming con Android e chipset Snapdragon G3x Gen 1. Sarà disponibile in ben tre diverse versioni, inclusa una Founders Edition.

Razer entra a gamba tesa nel nascente mercato delle console per il cloud gaming. Nel corso di questo weekend, l’azienda ha presentato il nuovo Razer Edge, un handled per il gaming con Android. Sarà disponibile in tre diverse versioni, tra cui una Founder Edition, ed è la prima console Android con il chip Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1.

Il Razer Edge gioca nello stesso campionato della Logitech G Cloud, anche se forse in una categoria leggermente superiore. La console punta moltissimo sul cloud gaming, e quindi su servizi come Xbox Cloud, tuttavia è anche in grado di riprodurre applicazioni e giochi per Android.

Inizialmente Razer Edge sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti, dove arriverà in ben tre versioni. Un modello base con connettività Wi-Fi da 399,99$, una Founders Edition in edizione limitata da 499,99$ e, infine, un modello con supporto alla connettività 5G.

Il cuore del Razer Edge è il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1. Troviamo poi 128GB di storage espandibili fino a 2TB grazie alle MicroSD. Le versioni Wi-Fi e Fuounders Edition supportano il THX Spatial Audio, mentre la Edge 5G supporta anche lo standard Boomcloud 360.

Il display da 2400×1080 ha una diagonale di 6,8pollici e offre un refresh-rate massimo di 144Hz. Insomma, l’ideale per il gaming.

Completano questo quadro una batteria da 5.000MAh (sarà interessante vedere i primi test sull’autonomia ndr) e 8GB DDR5 di RAM. Il peso si ferma a 264 grammi, che però salgono a 401 grammi quando il controller viene attaccato.