La recensione di Raymond and Ray in cui Ewan McGregor ed Ethan Hawke sono fratellastri riuniti dalla morte del padre violento.

Iniziamo la recensione di Raymond & Ray dicendo che è il nuovo film Apple Tv+ del regista Rodrigo Garcia. Con protagonisti Ethan Hawke e Ewan McGregor, è disponibile dal 21 ottobre, dopo il passaggio in concorso alla Festa del Cinema di Roma. Fun Fact: Ewan McGregor ed Ethan Hawke hanno entrambi 51 anni e non so quale pensavamo fosse più vecchio, ma non ci aspettavamo che avessero la stessa età.

Poi di nuovo, chi avrebbe mai pensato che sarebbero stati così convincenti come fratellastri nella commedia drammatica aggressivamente eccentrica e cupamente divertente Raymond & Ray, ma lo sono ed eccoci qui, ed è un buon film che racconta una storia universale.

Lo scozzese che interpreta spesso personaggi maestosi e il texano specializzato nell’interpretare gli antieroi recitano magnificamente l’uno contro l’altro nella gemma insolita dello sceneggiatore e regista Rodrigo Garcia, che inizia come un adattamento di un’opera teatrale di Sam Shepard prima di ambientarsi in qualcosa di un po’ più convenzionale, ma comunque soddisfacente.

Raymond & Ray si apre con il Raymond di McGregor che si presenta nel cuore della notte nella remota baita occupata da suo fratello Ray (Hawke) per annunciare: “Nostro padre è morto”. Poi è stato rapidamente chiarito che nessuno dei due fratelli vede il padre Harris da anni e il fatto che li abbia chiamati entrambi Raymond è la prima indicazione che questo tipo era un vero padre affezionato alla sua prole.

Il riservato e ben curato Raymond è in netto contrasto con il suo arruffato musicista jazz, fratello eroinomane in via di guarigione, ma mentre i due uomini intraprendono un viaggio in auto per la cerimonia funebre del padre, gradualmente apprendiamo che sono entrambi estremamente incasinati, e entrambi incolpano molto di ciò il loro padre violento, manipolatore e spesso assente. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Padre, dove sei?

Continuiamo la recensione di Raymond & Ray dicendo che è stata una sorpresa, quindi, incontrare una manciata di personaggi colorati degli ultimi anni del vecchio che parlano in termini entusiastici del suo calore, del suo umorismo, della sua passione per la vita. Maribel Verdú è la brillante forza vitale Lucia, che è stata l’amante di Harris per un breve periodo e li presenta al suo giovane figlio precoce Simon (Maxim Swinton), che è il loro fratellastro.

Sophie Okonedo è l’infermiera di Harris, Kiera, che di solito non si presenta ai servizi funebri dei suoi pazienti, ma c’era qualcosa di speciale in Harris. Poi c’è il reverendo (Vondie Curtis Hall), vestito elegantemente, forse il più grande fan di Harris.

Fanno parte del piccolo gruppo che si raduna nel cimitero, dove i due Ray scavano letteralmente la tomba del padre, su sua richiesta da morente. Un ultimo modo per lui di pasticciare con le loro teste.

Raymond & Ray vira dalla commedia assurda alla follia slapstick al dramma martellante, mentre Ray sfoga apertamente le sue ostilità mentre Raymond continua a trattenere il suo risentimento finché alla fine non riesce, ed esplode di rabbia feroce. Prima che la fossa sia completamente scavata, qualcuno tira fuori una tromba, qualcun altro tira fuori una pistola, e c’è anche un’esibizione acrobatica di una coppia di gemelli fraterni (non Raymond e Ray, altri due ragazzi).

Non tutto funziona. Okonedo e Verdú sono attrici meravigliose e sono entrambe immensamente attraenti qui, ma i loro personaggi sembrano esistere principalmente per “essere lì” per i due Ray e per fornire un comfort di un certo livello.

Vediamo anche un paio di sviluppi della trama in arrivo a chilometri lungo la strada. Tuttavia, la scrittura è perspicace e nitida, e Hawke e McGregor brillano come due uomini che non si conoscono molto bene ma si sono sempre sentiti vicini perché hanno dovuto aggrapparsi l’uno all’altro in un fronte unito contro un padre che continua per dominare i loro pensieri anche dopo che se n’è andato.

Considerazioni finali

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Raymond & Ray dicendo che la morte di un genitore separato darà sicuramente origine a emozioni complicate, indipendentemente dalla causa dell’allontanamento. In Raymond & Ray, il regista Rodrigo García (Four Good Days) esplora come due fratellastri reagiscono alla morte del padre, con cui entrambi hanno avuto una relazione complicata. Mentre i due uomini si occupano dei preparativi funebri e della sepoltura stessa, fanno i conti con gli eventi di decenni prima, rafforzati dal loro angosciato legame.

Il film si apre con Raymond (Ewan McGregor) che guida a miglia di distanza da casa per informare il fratellastro della notizia della morte del padre poiché non poteva contattarlo al telefono. Ray (Ethan Hawke) apre la porta a torso nudo, tatuaggi in mostra e pistola in mano. È un musicista di trombone che è stato pulito per sette anni, alla deriva tra lavori e relazioni insignificanti all’indomani della morte di sua moglie.

È chiaro che è caduto in tempi difficili poiché i postumi della sua relazione con suo padre durante la sua infanzia si sono trasferiti nella sua età adulta. Tuttavia, lo stesso vale per Raymond. Tuttavia, vuole chiedere a suo fratello di partecipare al funerale con lui sia per questi motivi pratici che per supporto emotivo mentre affronta la travagliata storia tra lui e suo padre.

Ray è molto più aperto nel suo odio per suo padre, mentre Raymond sta facendo del suo meglio per tenere insieme le cose nonostante cova una trasgressione più profonda che suo padre una volta ha commesso nei suoi confronti. Raymond e Ray sono fratellastri che non potrebbero essere più diversi, ma sono legati dalle brutte esperienze che hanno avuto con il padre crescendo.

Quando arrivano nella città in cui viveva il loro padre, sono sorpresi di sentire da tutti quelli che incontrano quanto fosse un bravo ragazzo. Dalla sua ex amante Lucía (Maribel Verdú) alla sua infermiera Kiera (Sophie Okonedo), le persone sono piene di lodi per un uomo che riconoscono a malapena.

Tuttavia, le sue strane richieste per il suo funerale conferiscono al film un velo di assurdità, una delle quali è che i suoi figli seppelliscano fisicamente la sua bara da soli, un colpo finale ai due figli che ha continuamente incasinato per tutta la sua vita fino alla fine.

Nel processo di pianificazione e svolgimento del funerale, i fratelli imparano molto sul padre che non avrebbero potuto aspettarsi a causa delle loro esperienze con lui, il che tiene il pubblico all’erta. Raymond e Ray hanno approcci diversi per venire a patti con la loro infanzia per andare avanti con le loro vite già spezzate.

Ray ha rinunciato al padre molto tempo fa, mentre la rabbia di Raymond ribolle sotto la superficie della sua facciata stabile. Le rivelazioni sulle situazioni familiari dei due uomini e su come il loro rapporto incasinato con il padre abbia influenzato la loro vita adulta si rivelano lentamente man mano che il film si svolge.

Il film copre un periodo di meno di due giorni, ma è abbastanza coinvolgente da mantenere l’interesse, principalmente a causa del dolore inespresso mostrato attraverso le eccellenti interpretazioni e la chimica di McGregor e Hawke.

Sia McGregor che Hawke accompagnano lo spettatore in un viaggio emotivo, in particolare perché entrambi si legano a una donna che incontrano in città che conosceva il padre meglio di loro. La storia vira verso l’assurdismo, in particolare nello spiegare i motivi per cui Ramond e Ray si sono allontanati dal padre, e la regia rimane così stabile che non corrisponde mai al lavoro che stanno facendo Hawke e McGregor.

C’è un sacco di commedia oscura da trovare in Raymond & Ray, e a volte non puoi fare a meno di ridere nonostante la situazione cupa, ma i tentativi del film di interpretare la storia a un livello più ampio sminuiscono il dramma più profondo a portata di mano.