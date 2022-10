Psicofarm: benessere psicologico

La Psicofarm offre percorsi per ritrovare benessere per corpo e mente. Cucina e passeggiate nella natura, ecco una speciale pausa per staccare la spina.

La cucina ormai trasmette sensazioni positive alle persone, la sua efficacia per corpo e mente è risaputa da tutti. Adesso però è diventata parte integrante di un percorso detox di una Psicofarm. Quest’ultima potrebbe essere la strada valida per chi ha perso il proprio equilibrio interiore e vuole ritrovare se stesso. La Psicofarm è un centro mirato al benessere psicologico con un percorso detox. Ciò che avviene praticamente in una Spa, ma qui serve per rilassare la mente. Cure mirate per l’aspetto psicologico come camminate in mezzo alla natura, percorsi artistici e musicali con manipolazioni di cibo.

I benefici derivanti dalla Psicofarm sono molteplici e tutti validi motivi per provare questa nuova avventura sensoriale e rilassante per la mente. Solo vivendo questa nuova esperienza si potranno comprendere e trasmettere emozioni positive e soddisfacenti. La Psicofarm migliora l’umore, incrementa la calma interiore e la consapevolezza di se stessi.

Lo scopo è aiutare una persona nella gestione dello stress e soprattutto nel capire le proprie sensazioni. Un modo per trovare le risposte mai trovate o che prima non esistevano ai nostri occhi. La Psicofarm può essere utile ma non può sostituire uno psicologo, nel caso ce ne fosse bisogno. Comunque sia apporta solo vantaggi e non controindicazioni né effetti negativi.