Need for Speed Unbound: nuovo video di gameplay in arrivo domani

Electronic Arts ha annunciato che domani vedremo un nuovo video di gameplay di Need for Speed Unbound. Ecco quando verrà pubblicato.

Electronic Arts ha annunciato che domani vedremo nuovamente in azione Need for Speed Unbound grazie ad un nuovo video di gameplay. Il filmato verrà pubblicato alle 17:00 ore italiane. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma la speranza è quella di riuscire ad assistere ad un assaggio più corposo del titolo rispetto a quanto mostrato nel primo video di gameplay.

Time doesn’t stop. Set your watch for tomorrow at 8am PT/5pm CEST. #needforspeed pic.twitter.com/pwZWDHJWuA — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 17, 2022

Il nuovo capitolo di Need for Speed offre tutta la frenesia delle tipiche corse del franchise, con uno stile grafico che combina elementi della street art più recente con le auto più realistiche della storia di Need for Speed. Il gioco offrirà ben 140 auto al lancio, in vista di ulteriori aggiunte in arrivo tramite i vari update.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Need for Speed Unbound:

Per arrivare alla vetta, devi correre dei rischi. Scegli come e quando tentare il tutto per tutto, facendo grandi derapate per strada, seminando i poliziotti o piazzando scommesse bonus con i tuoi guadagni contro i piloti rivali. Il tempo è denaro, quindi trova il modo più veloce per guadagnare abbastanza e partecipare alle qualifiche settimanali e arrivare così alla gara più importante di Lakeshore, la Grand.

Need for Speed Unbound sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.