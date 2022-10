Lucca Comics & Games 2022 lancia Communityverse: informazione, formazione e cultura del metaverso

Il Lucca Comis & Games 2022 lancerà il progetto Communityverse, una nuova sezione culturale sperimentale, tra il fisico e il digitale, interamente dedicata a nuove tecnologie e linguaggi. Si tratterà di cinque giorni di divulgazione intelligente, per comprendere e analizzare il futuro prossimo, con ospiti ed esperti.

Metaverso, NFT, SBT, blockchain, web3, intelligenza artificiale, arte generativa e crypto, sono solo alcuni dei termini che, sempre più spesso ascoltiamo e leggiamo, non sempre invero, comprendendone il significato. Il progetto ‘Communityverse’ a Lucca Comics & Games, si pone come ambizioso obiettivo quello di raccontare e spiegare queste tecnologie, provando a farlo in maniera semplice e diretta, attraverso una serie di ospiti, partner ed esponenti di questo mondo, e tramite esperienze pratiche, dando vita alla più estesa esperienza italiana in termini di offerta di contenuti sull’argomento. L’appuntamento è fissato dal 28 ottobre al 1° novembre presso il sotterraneo della Casermetta di San Pietro (Baluardo dei Balestrieri), nella Sala Incontri “Sala R.E.C. presso la Sagrestia di San Francesco, all’East Village” e on-line, chiaramente.

Ricordiamo che durante il Lucca Comcis & Games 2022 saranno presenti ospiti d’eccezione come Tim Burton, che presenterà la sua serie TV su Mercoledì Addams.

