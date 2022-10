Creed 3: i nuovi character poster del film di e con Michael B. Jordan

Il 3 marzo 2023 farà il suo debutto Creed 3, nuovo capitolo del franchise spin-off di Rocky, con Michael B. Jordan impegnato non solo come protagonista ma anche alla regia: arrivano oggi due nuovi character poster dedicati al suo Adonis Creed ma anche a quello che possiamo affermare sarà il suo antagonista principale nella pellicola, il misterioso Damian Anderson interpretato da Jonathan Majors.

Non è ancora chiaro chi sia Majors, ma dalla posa speculare, la vaga somiglianza e la catchphrase “Non puoi sfuggire al tuo passato” suddivisa tra i due poster viene da pensare possa essere un rivale degli inizi di carriera, un vecchio amico, se non addirittura un familiare. C’è anche chi crede possa essere il figlio di Clubber Lang, avversario di Rocky nel terzo capitolo del 1982 incarnato da Mr. T, ma bisognerebbe vedere come la cosa potrebbe appartenere al passato del protagonista.

Un altro piccolo mistero riguarda il lancio su Prime Video della pellicola: sappiamo che la data del 3 marzo è (o dovrebbe essere) relativa alle sale cinematografiche statunitensi (dopo il rinvio rispetto a quella precedentemente fissata del 23 novembre di quest’anno) ma gli MGM Studios hanno rilanciato i due poster su Twitter congiuntamente all’account di Prime Video, possiamo com’è logico sicuramente contare come piattaforma di riferimento digitale su cui la potremo vedere compresa nell’abbonamento… ma se invece l’uscita in sala slittasse e il film arrivasse direttamente come esclusiva di Prime Video? Staremo a vedere.

