A Plague Tale: Requiem vanterà tanti miglioramenti nel gameplay, assicura il game director

Il gameplay di A Plague Tale: Requiem includerà molti miglioramenti rispetto al primo episodio della serie: ne ha parlato il game director del gioco, Kevin Choteau, ai microfoni del PlayStation Blog.

Quando abbiamo iniziato Requiem, l’idea era di prendere tutto ciò che avevamo fatto male o con cui avevamo fallito nel primo gioco e cercare di correggere questi errori – ha rivelato Kevin Choteau – Abbiamo letto tutti i feedback di giocatori e critici e abbiamo cercato di fare qualcosa a riguardo. La prima e più pressante cosa da migliorare era il gameplay. Innocence era piuttosto limitato, con un solo modo per approcciarsi a una situazione, e volevamo risolvere questo problema. Abbiamo creato aree molto più ampie in cui si può giocare come si vuole. È stato cruciale per come sono progettati i livelli. Ora potete giocare a Plague Tale in qualsiasi modo vogliate.

Choteau ha chiarito inoltre che A Plague Tale: Requiem vanterà un approccio sistemico al gameplay. ” Abbiamo stabilito delle regole, e queste regole sono sempre vere. Una volta imparate, potete usarle in ogni situazione. Per esempio, come nel primo gioco, se vedete un oggetto metallico potete usarlo per distrarre i nemici. In Requiem c’è anche una specie di catrame verdognolo che può essere usato contro i nemici. Queste cose e queste opportunità attraggono il giocatore comunicando “Puoi usarlo, e se vai in questa direzione avrai questo a tua disposizione”.

Vi ricordiamo che A Plague Tale: Requiem sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PC e via cloud su Nintendo Switch a partire dal 18 ottobre. Sarà inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.