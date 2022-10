Eolico: turbina batte il record mondiale di energia prodotta in 24 ore

Una nuova turbina eolica offshore, SG 14-222 DD, con una capacità nominale di 14 MW ha stabilito un nuovo record di energia eolica prodotta in un giorno. La turbina ha generato 359 MWh nell’arco di 24 ore, ma è ancora in fase di sperimentazione presso l’Østerild Wind Turbine Test Field dell’Università tecnica della Danimarca.

Il prototipo è dotato di un rotore di 222 metri di diametro e una lunghezza delle pale di 108 metri. La sua funzione Power Boost permette di portare la potenza di 14 MW nominali fino a 15 MW. Trenta di queste turbine potrebbero coprire il fabbisogno energetico di un città con una popolazione superiore ai 340’000 abitanti.

Il prototipo di turbina eolica offshore 14-222 DD di Siemens Gamesa ha, secondo il gigante eolico ispano-tedesco, stabilito oggi un record mondiale per la maggior parte della potenza prodotta da una singola turbina eolica in un periodo di 24 ore: 359 megawattora. Questa sarebbe l’energia sufficiente, secondo l’azienda, per alimentare un veicolo elettrico di medie dimensioni – si pensi a una Tesla Model 3 – per un viaggio di circa 1,12 milioni di miglia (1,8 milioni di km).