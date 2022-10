Django è tornato! Non c’è miglior modo di iniziare questa recensione della serie. Si tratta di una rivisitazione del mondo degli spaghetti western di culto del 1966 di Sergio Corbucci Django, che ha lanciato la carriera dell’icona italiana Franco Nero, visto in anteprima al Festival del Cinema di Roma. La serie in 10 parti di Sky vede protagonisti Matthias Schoenaerts, Nicholas Pinnock e Noomi Rapace.

La serie TV di alto livello, intitolata Django, andrà in onda nel 2023 esclusivamente su Sky e il suo servizio di streaming NOW in tutti i paesi in cui Sky opera, inclusi Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania e Austria.

Il personaggio del pistolero trascinatore della bara introdotto nel classico Spaghetti Western di Sergio Corbucci del 1966, che ha ispirato dozzine di sequel, spinoff e tributi, tra cui il più famoso Django Unchained di Quentin Tarantino, è finalmente arrivato sul piccolo schermo.

Django in realtà non è solo una rivisitazione del Django originale, ma dello stesso genere western.

Ambientata, come il film originale, nel periodo successivo alla guerra civile americana, la serie combina elementi della trama di Django e del suo sequel ufficiale del 1987 Django Strikes Again, temi del film di Tarantino, in particolare il ruolo dei neri e degli schiavi liberati nel vecchio West — oltre ad aggiungere diverse idee originali proprie. Anche la famosa bara piena di armi di Django fa la sua comparsa, sebbene in un ambiente molto diverso dall’originale.

Lo spettacolo di 10 episodi Django vede Matthias Schoenaerts (Rust and Bone, Bullhead) nei panni dell’iconico pistolero che è il personaggio del titolo, insieme a Nicholas Pinnock (For Life) nei panni di John Ellis, descritto come il “visionario fondatore” della città di New Babylon. Lisa Vicari (Dark) interpreta Sarah, la figlia di Django, e Noomi Rapace (Millennium Trilogy) interpreta il ruolo antagonista della potente e spietata nemica di John, Elizabeth Thurman.

In un commovente omaggio all’originale Corbucci, Nero appare in un cameo chiave.

A completare il cast ci sono Jyuddah James, Benny O. Arthur ed Eric Kole nei panni dei figli di John Ellis e Tom Austen nei panni del cowboy Eljiah Turner. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Un ritorno nel vero West

Continuiamo la recensione di Django dicendo che la serie spaghetti western ambientata nel Texas della fine del 1800 è la storia di un uomo armato alla ricerca della verità sul massacro della sua famiglia con una narrativa intrecciata che celebra la diversità e le minoranze. Django si ritroverà a combattere per una causa ancora più grande.

Lo stanco cowboy pistolero è alla ricerca della figlia che pensava di aver perso. Seguendo le sue tracce, si imbatte in New Babylon, una città in fondo a un cratere, dove tutti gli emarginati sono i benvenuti e dove tutti sono uguali e liberi. Qui, Django scopre che sua figlia Sarah di 20 anni è viva e sta per sposare John Ellis, il fondatore di New Babylon.

Sarah – che incolpa il padre per la morte della loro famiglia, massacrata molti anni prima mentre era in guerra – vuole che Django se ne vada. Ma si rifiuta di arrendersi e fa tutto ciò che è in suo potere per avere una seconda possibilità con lei, diventando un prezioso alleato per Ellis, mentre devono difendere New Babylon dalla potente Lady di Elmdale.

I primi quattro episodi sono diretti da Francesca Comencini (Gomorra) che si è occupata anche della supervisione artistica generale dello spettacolo. I restanti sei episodi sono diretti da David Evans (Downton Abbey) ed Enrico Maria Artale (Romulus). Le riprese si sono svolte in Romania, tra Racos, Bucarest e l’area del Danubio.

Comencini nella dichiarazione dei suoi registi ha definito l’innovativa matassa Django un appassionato tributo ai western con l’obiettivo di parlare dei nostri tempi.

Continuiamo a descrivere Django come una serie che è colorata, luminosa e allo stesso tempo malinconica e che porta con sé un senso di crisi verso tutto ciò in cui abbiamo creduto, mentre cerca comunque di andare avanti, cercando una seconda possibilità in ciò che resta della vita una volta che tutte le nostre illusioni sono svanite.

Django bisogna sottolineare che è una coproduzione italo-francese creata e scritta da Leonardo Fasoli (ZeroZeroZero) e Maddalena Ravagli, che hanno anche scritto il trattamento della serie con Francesco Cenni e Michele Pellegrini. A completare il team di sceneggiatori c’è Max Hurwitz (ZeroZeroZero, Manhunt), che ha scritto due sceneggiature.

La serie, come abbiamo accennato, si svolge nel Vecchio West tra il 1860 e il 1870. Django trova la sua strada verso New Babylon, una città fondata da John Ellis, dove tutti i tipi di emarginati sono i benvenuti, indipendentemente dal loro background o dalle loro convinzioni. Otto anni prima, la famiglia di Django fu assassinata, ma credeva che sua figlia Sarah fosse sopravvissuta. E aveva ragione a cercarla. Django la trova a New Babylon ma Sarah non ne vuole sapere, temendo che i problemi lo seguiranno. Django però è determinato a non lasciarla più.

La storia principale della serie vede Django, interpretato dall’attore di Amsterdam Matthias Schoenaerts, alla ricerca della figlia perduta, che crede sia sopravvissuta all’omicidio della sua famiglia anni prima. New Babylon è una città molto particolare gestita dal visionario John Ellis, che ha creato un’utopia multiculturale e multietnica murata dalle violente divisioni del Texas del XIX secolo.

Django con la sua storia e i suoi personaggi è estremamente contemporaneo: tocca temi che vanno dalla psicologia dei personaggi alla famiglia e dall’inclusività alla diversità.

Oltre a Schoenaerts e Pinnock, Django presenta un cast multinazionale che include Lisa Vicari (Dark), Noomi Rapace (Prometheus, La ragazza con il tatuaggio del drago), Jyuddah Jaymes (Sanditon), Benny O. Arthur (Berlin Alexanderplatz), Eric Kole (Manhunt) e Tom Austen (Disadattati).

Il lavoro di Sergio Corbucci

Proseguiamo la recensione della serie Django con una piccola digressione sul materiale originale da cui è tratta. Django è un film western italiano del 1966 diretto e co-sceneggiato da Sergio Corbucci, con Franco Nero (nel suo ruolo decisivo) come protagonista insieme a Loredana Nusciak, José Bódalo, Ángel Álvarez e Eduardo Fajardo.

Il film segue un soldato dell’Unione diventato vagabondo e la sua compagna, una prostituta meticcia, che vengono coinvolti in un’aspra faida distruttiva tra una banda di Camicie rosse confederate e una banda di rivoluzionari messicani.

Destinato a capitalizzare e rivaleggiare con il successo di Per un pugno di dollari di Sergio Leone, il film di Corbucci è, come quello di Leone, considerato un adattamento non ufficiale di Yojimbo di Akira Kurosawa.

Il film si è guadagnato la reputazione di uno dei film più violenti mai realizzati all’epoca e successivamente gli è stata rifiutata una classificazione nel Regno Unito fino al 1993, quando è stato “bollato” con un vietato ai minori di 18 (il film è stato declassato a un vietato ai 15 nel 2004) .

Un successo commerciale al momento dell’uscita, Django ha ottenuto un grande seguito di culto al di fuori dell’Italia ed è ampiamente considerato uno dei migliori film del genere Spaghetti Western, con la regia, la performance di Nero e la colonna sonora di Luis Bacalov che vengono elogiate più frequentemente.

Sebbene il nome sia citato in oltre 30 “sequel” dal momento dell’uscita del film fino all’inizio degli anni ’70 nel tentativo di trarre vantaggio dal successo dell’originale, la maggior parte di questi film non erano ufficiali, e non presentavano né Corbucci né Nero.

Nero ha ripreso il ruolo di Django in Django Strikes Again del 1987, l’unico sequel ufficiale prodotto con il coinvolgimento di Corbucci. Nero ha anche fatto un’apparizione cameo nel film di Quentin Tarantino del 2012 Django Unchained, un omaggio all’originale di Corbucci. I critici retrospettivi e gli studiosi dei western di Corbucci hanno anche ritenuto Django il primo della trilogia del regista Mud and Blood, che include anche Il grande silenzio e Gli specialisti.