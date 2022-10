Caffè o tè: qual è più salutare?

Tra caffè e tè cosa è meglio bere? Entrambe sono bevande benefiche: meglio il caffè al mattino per ricaricarsi e il tè in una pausa pomeridiana o a merenda.

Gli scienziati si sono posti il problema di capire quale bevanda sia meglio assumere fra tè e caffè. Due o tre tazze di caffè al giorno possono aiutare a darti il fabbisogno necessario di fibre (25 grammi). Da integrare con frutta, verdura e carboidrati integrali. Il tè invece non ha una quantità di fibre rilevanti.

Il caffè è ideale per il microbioma intestinale, soprattutto per il colon. Inoltre, serve a regolare il metabolismo e la sazietà, eliminare le tossine e aiutare il sistema immunitario. Uno studio recente ha coinvolto molte persone chiedendogli di bere quattro tazze di tè e caffè al giorno. Entrambi hanno avuto effetti simili su attenzione e prestazioni cognitive. Il tè però non disturba il sonno come il caffè. Le due bevande fanno bene al cuore, riducendo malattie cardiovascolari.

Sia caffè e tè contengono antiossidanti e polifenoli con effetto di tutela sul cuore. Il caffè decaffeinato assunto in due-quattro tazze al giorno è collegato alla diminuzione di malattie cardiache. Il tè verde invece migliora leggermente la pressione del sangue e il colesterolo. Sembra una guerra vinta in parità, ma ciò è dovuto alla caffeina che entrambi contengono. Così meglio assumere il caffè la mattina per ricaricarsi e il tè verde durante il pomeriggio per una pausa rilassante.