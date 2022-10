The Quintessential Quintuplets Movie in anteprima europea a Lucca Comics & Games

Crunchyroll, il servizio di streaming anime più famoso al mondo, sarà presente a Lucca Comics & Games 2022 con una grande esclusiva in anteprima europea per tutti i fan italiani: l’atteso film animato The Quintessential Quintuplets Movie verrà infatti proiettato a Lucca nella giornata di lunedì 31 ottobre in versione originale e sottotitolato in italiano.

The Quintessential Quintuplets è uno degli anime più amati dal pubblico di Crunchyroll, con una fanbase appassionata che non solo ama l’anime uscito negli anni passati ma anche il manga su cui l’anime stesso è basato, edito in Italia da J-Pop Manga.

Dopo due intense ed appassionanti stagioni questo film ci racconterà la conclusione della storia che lega Futaro alle cinque sorelle del titolo, fino a svelare il mistero che si cela intorno al tanto atteso matrimonio. Chi sarà la sposa?

In questo film Futaro ha infatti portato le cinque sorelle al punto di potersi diplomare e seguire così i propri sogni. Ora, infine, possono godersi il loro ultimo festival scolastico! Con la speranza di far diventare questi momenti indimenticabili e significativi per tutti, Futaro cerca di guardarsi dentro per capire finalmente cosa prova realmente per le cinque ragazze.

