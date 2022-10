Ryanair: atteso il Black Friday dei voli

Ecco arrivata l’occasione giusta per comprare voli a prezzi stracciati. Tutto merito del Black Friday che il 25 novembre 2022 coinvolgerà anche viaggi e voli. Segnalate le offerte disponibili e la possibilità di prenotare un volo per la prossima primavera.

Ryanair permetterà di poter avere un aumento di flessibilità in caso di annullamento dei viaggi. Si potranno riprogrammare i voli senza spese aggiuntive. Prima della partenza sempre meglio quindi controllare le regole del viaggio per il paese prescelto come meta. Nel Black Friday o meglio nel “venerdì nero” e nel successivo Cyber Monday le compagnie aeree metteranno in offerta i voli a tariffe eccellenti. Saranno offerte di viaggio da prendere proprio al volo nel vero senso della parola.

Ecco cosa sapere sul Black Friday di Ryanair. Dalla mezzanotte del 25 novembre 2022 e fino alle 23.59 Ryanair presenterà offerte incredibili su tutte le destinazioni. Si deve solo consultare la pagina della compagnia aerea per trovare lo sconto adatto a voi. Per fare un esempio, nel 2021 Ryanair ha messo in offerta tariffe al 25% di sconto su 1 milione di posti. Sono 30 euro di sconto sui voli di ritorno. Inoltre, 100mila posti a partire da euro 9,99 e sconti formidabili sulle nuove annuali. Ecco che quest’anno succederà lo stesso.

Essere quindi veloci è fondamentale, perché a queste eccezionali tariffe, le offerte andranno a ruba. Un’altra valanga di promozioni avverrà per il Cyber Monday (lunedì 30 novembre). Da scoprire ancora i dettagli della Black Week di Ryanair 2022. Nel 2021 la compagnia ha offerto sconti fino al 20% per viaggiare da dicembre a gennaio con test Covid disponibile prima del volo.