Biglietto aereo gratis: iniziativa per Hong Kong nel 2023

Se hai sempre sognato di visitare Hong Kong, allora è l’occasione giusta per poter riuscire a racimolare un biglietto gratis. Una nuova iniziativa per il turismo.

I costi per i viaggi sono alle stelle, ma stavolta per visitare Hong Kong c’è un’allettante possibilità. Il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per visitare questa bella meta senza pagare un soldo. Si tratta di una nuova iniziativa per rilanciare il turismo che intende regalare 500mila voli, vista la grossa crisi del settore a causa della pandemia.

Nel 2020, l’Autorità aeroportuale di Hong Kong ha acquistato in anticipo circa 500.000 biglietti aerei dalle compagnie aeree del territorio come parte di un pacchetto di aiuti a sostegno dell’industria aeronautica. L’acquisto ha lo scopo di iniettare liquidità nelle compagnie aeree in anticipo, mentre i biglietti saranno regalati ai visitatori globali e ai residenti di Hong Kong nell’ambito della campagna di ripresa del mercato.

portavoce dell’ente turistico di Hong Kong

Solo da poco, Hong Kong, seguendo la linea del Giappone, ha cancellato le restrizioni anti-Covid per i viaggiatori. Una delle restrizioni più ferree mondiali. I turisti sono sempre stati costretti per oltre due anni a fare una quarantena in albergo di 21 giorni e un tampone con esito negativo. Poi da poco tale regola è stata abolita venendo sostituita con un controllo di 3 giorni della salute in casa o in hotel.

Sufficiente un test veloce fatto 24 ore prima della partenza. Cadute le restrizioni, i voli per Hong Kong sono ripartiti con un vero e proprio boom. Ecco, che nel 2023 mezzo milione di persone potrà viaggiare gratis per questa straordinaria meta.