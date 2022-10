The Bastard Son & The Devil Himself: trailer della serie horror Netflix

Una nuova serie young adult piuttosto splatter arriva su Netflix il 28 ottobre: The Bastard Son & The Devil Himself, di cui vi mostriamo oggi il trailer ufficiale, in versione originale e in quella doppiata in italiano. The Bastard Son & The Devil Himself è scritto da Joe Barton (Progetto Lazarus, Giri / Haji – Dovere / Vergogna) ed è tratto dalla serie di libri Half Bad di Sally Green. La colonna sonora completamente inedita è a cura del gruppo pop britannico Let’s Eat Grandma.

Il sedicenne Nathan (Jay Lycurgo) è il figlio illegittimo dello stregone più pericoloso al mondo. Per paura che possa seguire le orme del padre, Nathan è tenuto costantemente sotto controllo. Ma quando i confini tra il “bene” e il “male” si confondono, il giovane scopre di cosa è veramente capace con l’aiuto dell’impertinente Annalise e del carismatico Gabriel.

Il cast principale è composto da Jay Lycurgo (Titans, The Batman, I May Destroy You – Trauma e rinascita), Nadia Parkes (Domina, Starstruck) ed Emilien Vekemans (Transferts) a cui si aggiungono attori esordienti e volti noti come Isobel Jesper Jones, Paul Ready (Motherland, The Terror), David Gyasi (Carnival Row, Troy – La caduta di Troia), Kerry Fox (Conversations with Friends, Last Tango in Halifax), Liz White (Unforgotten, Brexit: The Uncivil War), Karen Connell (Vikings), Fehinti Balogun (I May Destroy You – Trauma e rinascita, Dune) e Misia Butler (Kiss Me First), oltre a Roísín Murphy, la cantante plurinominata ai Brit Award e ai Mercury Music Prize al suo debutto in un ruolo drammatico.

