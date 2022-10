Paradise City: il trailer del film con John Travolta e Bruce Willis

Nonostante i gravi problemi di salute di Bruce Willis, avremo ancora la possibilità di vedere l’interprete sul grande schermo per qualche altro lungometraggio: l’ultima trasposizione è intitolata Paradise City, e vede Bruce Willis al fianco di John Travolta.

Ecco il trailer del film.

L’ambientazione hawaiiana ricoprirà una certa importanza, a quanto pare, in questa storia di caccia e vendetta che vede Ryan Swan (Willis), di professione bounty hunter, scalare i vertici del crimine locale per arrivare al suo vertice e saldare un vecchio conto in memoria del padre. Tra gli interpreti abbiamo il debutto hollywoodiano della modella e attrice thailandese Praya Lundberg, molto celebre in patria ma ancora poco nota al pubblico internazionale.

Il film è diretto dal Chuck Russell a cui dobbiamo l’iconico The Mask – Da zero a mito con Jim Carrey, ma anche L’eliminatore – Eraser con Arnold Schwarzenegger e l’esordio da protagonista di Dwayne Johnson nel cinema, Il Re Scorpione. Produzione e sceneggiatura sono invece in mano a Corey Large e Edward Drake.

Ricordiamo che il duo John Travolta Bruce Willis ha lavorato insieme nel film cult di Quentin Tarantino Pulp Fiction. Il trailer è stato distribuito da Saban Films. Paradise City uscirà al cinema l’11 novembre 2022.